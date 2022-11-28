В магазине IZUMI новая коллекция известного бренда Giovane Gentile

Новая коллекция от всемирно известного бренда Giovane Gentile появилась в магазине IZUMY. Модники Шымкента могут приобрести себе почти невесомые, стильные классические костюмы, одежду в стиле кэжуал из натуральных и премиальных тканей.

В магазине IZUMY новая коллекция от известного среди модников итальянского бренда Giovane Gentile. Презентовать ее в Шымкент приехал официальный представитель бренда. Новая коллекция создана с учетом последних модных тенденций, а главными оттенками этого сезона стали бежевый, коричневый и зеленый. Одежда бренда Giovane Gentile представлена в таких популярных стилях, как классика, кэжуал и спортивный шик, и выполнена она из натуральных тканей, хлопка и шерсти.

«Новая коллекция пошита из тканей таких известных производителей, как Cerruti, Loro Piana, Zegna, Vitale Barberis. Если до пандемии был популярен классический стиль, то сейчас популярность набирает стиль кэжуал. Например, в моде такие штаны на резинке снизу. Их можно сочетать с классическим верхом», — говорит Тулу Озгур, представитель бренда Giovane Gentile.

В новой коллекции бренда также есть почти неощутимые на теле, весом всего 990 грамм, классические стильные костюмы с приталенными лекалами. Размерный ряд от 42 до 62. Вся коллекция итальянского бренда пошита в Турции и представлена в магазинах IZUMY в Шымкенте.

«В компании IZUMY придерживаются трех основных правил: стиль, комфорт, качество. Наша цель, чтобы каждый мужчина, независимо от возраста, комплекции и размеров вышел от нас ослепительно красивым и стильным. А в этом помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Они подберут вам все, от обуви и костюмов до верхней одежды. Бренд Giovane Gentile отображает дух стильных мужчин. Новая коллекция Giovane Gentile осень-зима создана с учетом последних тенденций. В этом году у нас очень модные стильные оттенки, зеленый, кирпичный, оранжевый цвета. В коллекциях Giovane Gentile представлена одежда от 15 до 80 лет», — говорит Севара Ерметова, руководитель торгового центра IZUMY.

Бренд Giovane Gentile больше 60 магазинов по всему миру. В них можно приобрести брюки, рубашки, свитера, а также обувь, ремни и сумки по доступным ценам. Магазины торговой сети IZUMY находятся в микрорайоне «Нурсат» и по улице Аскарова. Для покупателей действуют приятные предновогодние скидки от 10 до 30% на весь ассортимент одежды.