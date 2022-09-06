В Ордабасинском районе продолжается сбор урожая

От зерновых до бахчевых культур в этом году аграрии планируют получить хороший урожай.

Кроме того, в районе готовится достаточный запас кормов. Ведь из года в год в сёлах увеличивается поголовье крупного и мелкого рогатого скота. Есть и поддержка со стороны государства. Субсидирование удобрений на проведение весенне-полевых работ и на урожай выдача крестьянским хозяйствам ГСМ по льготным ценам.

В селе Коктобе Кажымуканского сельского округа Ордабасинского района — осенняя страда. Крестьяне в погожие дни стараются без потерь собрать бахчевые.

Жанар Базилова на сезонной работе с односельчанами с весны. Сейчас женщины собирают спелые помидоры. Плату за работу получают ежедневно.

Жанар Базилова, жительница Ордабасинского района:

«Сами сажали рассады томатов в начале мая. Ухаживали, окучивали, поливали, теперь собираем урожай. Каждый день после окончания работы нам выдают по пять тысяч тенге. У меня шестеро детей. Двое взрослых из них — помогают. Остальные школьники. Чем сидеть дома, лучше в поле работать. Это — заработок».

Работодатель — житель села Мырзакелды Шалдарбек. 10 лет он занимается земледелием. У дехканина полтора гектара земли. На одном посадил томаты. На остальной площади — огурцы, болгарский перец и баклажаны.

Мырзакелды Шалдарбек, крестьянин Ордабасинского района:

«Урожай в этом году не плохой. Да и трудностей больших не было. С поливом всё нормально было. Семена тоже хорошие закупили. С реализацией овощей проблем нет. Отвозим на рынок Жибек жолы и Бекжан в Шымкент. На этой неделе уже забирают с поля. Коробку — 25 килограмм томатов — отпускаем по 3 тысячи 800 тенге».

На соседнем поле косят и прессуют траву. Вся техника крестьянского хозяйства здесь. По данным отдела сельского хозяйства и земельных отношений Ордабасинского района, по сравнению с прошлым годом в этом году поголовье лошадей выросло с 24 тыс. до 26 тыс. голов, крупного рогатого скота с 84 тыс. до 94 тыс. голов, мелкого рогатого скота- до 435 тыс. голов. Кроме того, ордабасинские аграрии скоро приступят к уборке урожая сафлора. Хозяйства занимающиеся земледелием и скотоводством, поддерживает правительство.

Абильда Алибеков, руководитель отдела сельского хозяйства и земельных отношений Ордабасинского района:

«На осеннюю уборку Ордабасинскому району выделено 3 тысячи 900 тонн горюче-смазочных материалов. Тысячу тонн получили крестьяне села Бадам, Торткуль. В этом году на весенне — полевые работы району было выделено 3 тысячи 400 тонн льготного топлива. Субсидия также выделяется на проекты с инвестиционными вложениями. Чтобы предотвратить коррупцию, все заявки принимаются в электронном формате. Если есть изменения по правилам выдачи субсидий, мы собираем крестьян и объясняем».

В прошлом году Ордабасинский район был лидером в Туркестанской области по привлечению инвестиций в развитие сельского хозяйства. В числе лучших-хозяйства, увеличившие поголовье лошадей и ставшие примером в выращивании бахчевых, цитрусовых культур. Сотрудники тепличных хозяйств уверены, и в этом году показатели будут высокие .