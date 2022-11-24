В Шымкенте 18-летний водитель влетел в дерево и погиб

Жуткое ДТП произошло в южном мегаполисе. Водитель легковушки потеряв управление, врезался в дерево и скончался на месте, передает корреспондент OTYRAR.

Водитель погиб в результате столкновения с деревом в Шымкенте. Парень в возрасте 18 лет по неизвестным причинам не справился с управлением.

Очевидцы рассказали корреспонденту, что дорожно-транспортное происшествие произошло по проспекту Тауке хана (возле автобусного парка). На затяжном повороте водитель Mercedes потерял управление и врезался в дерево.

За рулем был водитель 2004 года рождения, который скончался от полученных травм. На место происшествия выехали медики, полицейские и спасатели, которым пришлось разрезать иномарку, чтобы вытащить погибшего.

Рядом сидящий пассажир был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.