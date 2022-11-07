В Шымкенте цирк встретил зрителей с билетами закрытыми дверями

Десятки раздосадованных родителей вместе с детьми 6 ноября оказались у закрытых дверей цирка с купленными на шоу билетами.

Мамы и папы решили порадовать чад походом на яркое шоу, которое устраивают зарубежные артисты. Однако увидеть те самые зрелища, за которые были отданы свои кровные, так и не удалось. Об отмене заранее не сообщили, и грустную весть о зря потраченном выходном дне вышел сообщать охранник учреждения.

«Приобрели билеты в цирк через тикетон, люди пришли с детьми, а все закрыто, вышел один охранник и сказал, что цирка не будет. Столько расстроенных и плачущих детей. Это просто ужас»,- посетовала Ольга на странице в социальной сети.

Отметим, что театрально-цирковое представление под названием «Красавица и чудовище» должно было гастролировать в Шымкенте до 8 ноября, поэтому билеты были в открытой продаже.

Посетители на арене должны были увидеть гимнастов, акробатов, жонглеров, веселых клоунов, но пришедшим удалось лишь встретиться с одним единственным охранником, который дежурил в воскресный день. К слову, своей личной шоу-программой сотрудник цирка не располагал, поэтому родители и раздосадованные дети, были вынуждены обратиться к нашим журналистам за помощью в разъяснении данной ситуации.

В администрации цирка, заявили, что на «Красавицу и чудовище», увы, больше посмотреть не удастся, так как артисты заболели, но зато можно будет увидеть другое представление.

«Причина в том, что иностранные артисты и их дети, приехавшие в Шымкент, были тяжело больны и по рекомендации врачей, имели ограниченные возможности для выступлений. Несколько раз в цирк вызывали скорую помощь. С сожалением сообщаю вам, что, если вы уже приобрели билет на представление 6 ноября в 16:00, вы сможете войти в цирк Никулина в декабре с этим билетом. Приносим извинения еще раз!», — ответили сотрудники цирка.

Отметим, что многие из тех, кто оставил свои комментарии на странице цирка жалеют о потраченном выходном и надеются, что вернут свои средства.

Алиса Бойко