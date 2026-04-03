Шымкентский цирк вновь подтверждает статус одного из сильнейших в Центральной Азии. Наши артисты вернулись с международного фестиваля «Шелковый путь» в Ташкенте не просто с впечатлениями, а с золотыми медалями.

Жизнь артиста цирка — это бесконечные часы репетиций ради нескольких минут триумфа. Пока зритель видит лишь магию и легкость, здесь, на манеже, каждый миллиметр движения оттачивается до автоматизма. Даже статус чемпионов не дает права на отдых.

Сегодня Арина Стаценко и Лилия Хабибдиярова в привычном будничном ритме, хотя еще недавно им рукоплескал Ташкент. На сцене Узбекского государственного цирка прошел второй международный фестиваль «Шелковый путь».

Среди сорока сильнейших участников из четырех стран — Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана — наши гимнастки с номером «Сетка» стали лучшими. Домой в Шымкент они вернулись с золотом, доказав, что наша школа — одна из сильнейших в Центральной Азии.

За технической безупречностью дуэта стоит кропотливая работа наставника — Надежды Ефименко. Именно под её руководством номер в сетке приобрел ту форму, которая покорила международное жюри.

Преемственность в Шымкентском цирке — не просто слово. Вместе со старшими коллегами вкус большой победы ощутила и самая юная участница делегации — Айле Нуржан. Ей всего четыре года, но она уже привезла домой золото международного уровня. Такой конвейер талантов — не случайность, а четко выстроенный творческий вектор.

Шымкентский цирк сегодня — это не застывшая классика, а динамично развивающийся бренд. Профессионализм труппы подтверждают не только медали, но и международный состав артистов: сюда охотно едут работать мастера из ближнего зарубежья. Но главная гордость — это движение в ногу с мировыми трендами.

Наш цирк осознанно отказался от использования хищников в шоу, сделав ставку на безопасность и более глубокий, театрализованный формат. Теперь каждое представление — это не просто набор трюков, а цельная история, рассказанная языком человеческих возможностей.

Султанхан Аманов, заместитель директора по творческой части шымкентского цирка: «Шымкентский цирк думает наперед, что будет показывать через 5 лет, тем более щас не работаем с хищниками в целях безопасности — поэтому усиливаем театральность шоу, акробатику, поэтому важно обмениваться опытом».

Шымкентский манеж сегодня объединяет под своим куполом таланты со всего мира. В составе труппы работают приглашённые зарубежные профи, которые вместе с нашими мастерами готовят для зрителей нечто особенное.

Совсем скоро в Шымкенте оживёт легендарная сказка — «Красавица и Чудовище».

Это тот самый театрализованный формат мирового уровня, где сложнейшие трюки сплетаются с высокой драматургией. И у жителей Шымкента есть отличная возможность увидеть эту уникальную премьеру собственными глазами.