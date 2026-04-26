Сказка оживает: «Красавица и Чудовище» в цирке Шымкента

В Шымкенте состоится показ театрализованной цирковой сказки «Красавица и Чудовище».
Зрителей ждет захватывающее шоу, наполненное волшебством, красотой и историей настоящей любви.
На манеже выступят воздушные гимнасты, акробаты и клоуны, а также оживут любимые сказочные персонажи.
Яркие костюмы, оригинальные декорации и зрелищные трюки создадут незабываемую атмосферу как для детей, так и для взрослых.
Представления пройдут с 1 мая по 7 июня
В выходные и праздничные дни — в 16:00
Шымкентский цирк
Билеты доступны в кассе цирка и на сайте Ticketon
Стоимость: от 1000 до 5000 тенге
Справки по телефонам:
+7 701 992 41 41
+7 702 983 03 45
Подарите себе и близким яркие эмоции и настоящую сказку!