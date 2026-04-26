Freedom broker
Сказка оживает: «Красавица и Чудовище» в цирке Шымкента

Редактор Юлия Машковская
В Шымкенте состоится показ театрализованной цирковой сказки «Красавица и Чудовище».

Зрителей ждет захватывающее шоу, наполненное волшебством, красотой и историей настоящей любви.

На манеже выступят воздушные гимнасты, акробаты и клоуны, а также оживут любимые сказочные персонажи.

Яркие костюмы, оригинальные декорации и зрелищные трюки создадут незабываемую атмосферу как для детей, так и для взрослых.

Представления пройдут с 1 мая по 7 июня
В выходные и праздничные дни — в 16:00
Шымкентский цирк

Билеты доступны в кассе цирка и на сайте Ticketon

Стоимость: от 1000 до 5000 тенге

Справки по телефонам:
+7 701 992 41 41
+7 702 983 03 45

Подарите себе и близким яркие эмоции и настоящую сказку!

