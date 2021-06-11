Теперь двое косолапых будут жить в зверинце, все потому что хозяину оказалось нечем их кормить.

Городской цирк отказался от номеров с животными, оставив лишь представления с лошадьми. В марте этого года в зоопарк передали и двоих львов, которые выступали в цирке на протяжении четырех лет.

Обуздать цирковых медведей в зоопарке оказалось нелегко. Дрессировщику, который растил их с малого возраста, сделать это не удалось ни со второй, ни с третьей попытки. Поэтому косолапых пришлось пересаживать при помощи клетки — ее поднесли ко входу в вольер. Животные обживают новый вольер. Медведей решили перевести в городской зоопарк из-за того, что хозяину стало нечем их кормить.

Мужчина, который работает дрессировщиком в городском цирке, сначала хотел продать животных и даже выложил объявление на одном из сайтов купли-продажи. После возмущения общественности, делом заинтересовались в управлении лесного хозяйства и животного мира. Оказалось, что у владельца косолапых были не в порядке документы.

-Мы решили на два месяца их оставить в зоопарке, пока он подготовит документы, но после сегодняшнего дня животные его слушаться уже не будут. Кормление в зоопарке, содержание животные как актив пропавшие будут. И он сказал просьба: я их обратно вернуть не смогу и оставляю в зоопарк, прокомментировал Бахыт Мусалиев, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Туркестанской области.

Теперь животных официально оформят как обитателей зоопарка. На продажу медведей дрессировщик решился после того, как шымкентский цирк отказался от выступлений с животными. Согласно новой концепции в ближайшие 5 лет в цирке будут делать упор на выступления артистов — гимнастов, клоунов, акробатов.

-В целях безопасности в первую очередь приняли решение отказаться. Потом гастролировать с животными очень трудно. Не во всех городах есть цирки. Шапито тоже не рентабельным посчитали. Перевозка, обслуживание очень затратны, говорит Султанхан Аман, сотрудник цирка г.Шымкента.

Львы Лео и Симба, только в прошлом году выступали на арене цирка, сейчас они обитатели зоопарка. Сюда их отдали в марте этого года. Дрессировщица шымкентского цирка Жанат Калметова растила их с трехмесячного возраста. С тех пор троица была неразлучна. Расставание со своими питомцами далось женщине нелегко. Говорит, ее львы для неё как дети, первое время она даже навещала их в зоопарке. Но прокормить животных самостоятельно она не в силах.

-Последний месяц я не стала навещать, дети попросили мам не ходи, может позже пойдешь когда уже успокоишься, почему потому что ты приходишь и долго болеешь, первое время я посещала каждые три дня, в неделю один раз, мне давали возможность напоить их молоком, покормить. Потому что животные тоже испытывают стресс, переживает Жанат Калметова, работница цирка г.Шымкента.

Сейчас в цирке работают над номерами без животных и готовятся отметить своё десятилетие. В репертуаре планируют оставить лишь джигитовку — номера с лошадьми.