Вечер джаза пройдет в Шымкенте

Шымкент-цирк рад представить вниманию шымкентцев и гостей мегаполиса концерт эстрадного джаз-оркестра X BAND под руководством Ж.Аппазова.

Виртуозы жанра исполнят наряду с композициями классиков жанра А.Сандовала, П.Маккартни, Ж.Олбрайта, С.Уандера произведения казахских композиторов Ш.Калдаякова, Н.Тлендиева, Н.Байкозова, а также народные мелодии, песни в соответствующей обработке.

Как всегда, блестяще выступят лауреаты многих конкурсов вокалисты-джазмены Д.Хашимжанова и А.Султанов. Отдельные звезды намерены принять участие в концерте в сопровождении этого уникального оркестра, состоящего из виртуозов игры на саксофоне, трубе, тромбоне, ударных инструментах.

Концерт пройдет в зале филармонии им.Ш.Калдаякова 11 мая в 17.00 часов