В Туркестанской области намерены принять госпрограмму для развития хлопкового кластера

Предложения по решению проблем хлопковой отрасли в Туркестанской области направлены в правительство. Поскольку из региона хлопок-сырец экспортируется только в сыром виде, его цена зависит от иностранной компании-трейдера. Теперь чиновники ответственные за экономическое развитие ведомства планируют разработать госпрограмму «Развитие хлопковой отрасли».

Также будет внедрена система по организации хлопкоперерабатывающих предприятий и приобретению оборудования через инвестиционные субсидии. Проекты по решению этих вопросов обсуждались на коллегиальном совещании под председательством главы региона Дархана Сатыбалды.

Для решения проблемы ценообразования в хлопковой отрасли, необходимо развитие хлопкового кластера в Туркестанской области. Ответственные за это направление чиновники разрабатывают предложения и представляют их на повестку дня очередного заседания правительства. На совещании под председательством акима области Дархана Сатыбалды было отмечено, что планируется внедрить новую систему предусматривающую строительство хлопкоперерабатывающего завода, а так же текстильных и швейных фабрик. Кроме того, предложено рассмотреть возможность возмещения 50% инвестиционных затрат.

«В этом году цены на хлопок стали неопределенными и нестабильными, и последствия вызвали недовольство аграриев занятых в этой сфере сельского хозяйства. Наши крестьяне зависят от иностранных трейдерских компаний. И эта проблема повторяется из года в год. Сегодня мы собрались, в первую очередь, чтобы обсудить все проблемы в этой сфере и сделать выводы. В дальнейшем, сформировав предложения, пригласим в наш регион руководителей центральных правительственных органов», — заявил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В совещании по видеосвязи приняли участие председатель Комитета по инвестициям, МИД Ардак Зебешев, заместитель министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев, заместитель министра сельского хозяйства республики Баглан Бекбаов, и депутаты Мажилиса Парламента Кайнар Абасов и Сырым Ертаев.

Теперь предложения о принятии государственной программы развития хлопковой отрасли направляются в правительство. На встрече планируется рассмотреть проект льготного долгосрочного кредитования через «Аграрную кредитную корпорацию» и банки второго уровня. А компании «Қазақстан темір жолы» предложено установить специальную цену для предпринимателей-экспортеров хлопкового волокна в целях снижения затрат на транспортировку сырья до 50%. Для поддержки инвесторов в соответствующее министерство будут направлены предложения по рассмотрению возможности снижения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на пятьдесят процентов.

«Уважаемые участники встречи, вам известно, что Казахстан в мире одна из самых северных точек где выращивается хлопчатник. Поэтому, из-за высокой себестоимости производимой продукции возникает проблема сбыта. Так же в следствии геополитической ситуации снизился спрос на хлопчатобумажные волокна. Поэтому вчера в парламенте мы направили депутатский запрос на имя первого заместителя премьер-министра господина Скляра», — сказал депутат Мажилиса Парламента РК Кайнар Абасов.

Стоит отметить, Туркестанская область — единственный регион в республике, выращивающий хлопчатник. Сегодня в этой сфере трудится около 25 тысяч агроформирований. Согласно статистическим данным в этом году в области хлопчатник планируется засеять на 126 тысячах гектарах, что позволит собрать 330 тыс. тонн хлопка-сырца. Принимать хлопчатник будут 187 приёмных пунктов.