Водителю из России помогли полицейские Шымкента

27 ноября из-за сильного тумана на дороге в Шымкенте застрял водитель из России. В такой нестандартной ситуации полицейские третьего мегаполиса смогли быстро сориентироваться и помочь автовладельцу.

Грузовой автотранспорт, ехавший из России в Алматы, из-за непогоды застрял на дороге на территории Шымкента. Дежурившие в это время улицы города инспекторы Полка патрульной полиции заметили транспорт и сразу же пришли на помощь.

Застрявший грузовик пришлось вызволять с помощью спецтехники. Когда туман рассеился, водитель продолжил свой путь и поблагодарил местных полицейских за добродушность и своевременную помощь.