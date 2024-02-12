Эта странная и страшная болезнь

12 февраля весь мир отмечает Международный день борьбы с эпилепсией. Эта болезнь нам кажется несколько экзотической, из разряда редких заболеваний, касающихся лишь малой группы людей. Однако, по мнению ВОЗ, эпилепсия является одним из самых распространенных неврологических заболеваний. Она неслучайно входит в список социально значимых болезней наряду с туберкулезом, сахарным диабетом, онкологией, инфарктом, детским церебральным параличом и др. А значит, достойна пристального внимания со стороны государства и общества.

Недуг выдающихся людей

Долгое время, начиная с древних времен, к этой болезни относились с мистическим суеверием. Действительно, этому были предпосылки. Вот, с виду вполне обычный человек неожиданно падает на землю, бьется в судорогах, на губах выступает пена…

Вдруг приступ внезапно прекращается, человек ничего не помнит, а потом впадает в какую-то странную эйфорию или, наоборот, агрессию. Или погружается в полнейшую апатию… Ну, не странно ли это? Значит, считали толкователи, этот человек «не из мира сего», наделен каким-то особым даром, а приступ – это своего рода вхождение в некий потусторонний астрал, чтобы войти в контакт с высшими силами…

Неслучайно этот необъяснимый недуг приписывали ярким неординарным личностям, которые могли влиять на ход истории, генерировать гениальные идеи или поражать мир выдающимися талантами во многих сферах человеческой деятельности. Так, например, в этом списке есть имена Юлия Цезаря, Александра Македонского, Сократа, Аристотеля, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ивана Грозного, Ньютона, Паганини, Байрона, Петра Великого, Наполеона, Вальтера Скотта, Ван Гога, Флобера, Достоевского и многих других.

Впервые утверждение, что эпилепсия (ее еще называют «падучей» болезнью) является признаком гениальности, высказал еще Аристотель. Впрочем, уже в середине XIX века ученые стали ставить сей факт под сомнение. Психические и неврологические расстройства у ряда представителей искусства вовсе не означают непосредственной связи с эпилепсией. И наоборот, не всякий эпилептик отличается особым умом.

Сегодня с развитием медицины стало понятно, что в этот впечатляющий список попали люди замечательные, но вовсе не страдающие этим недугом. Следует подчеркнуть, что количество достоверных источников, описывающих проявление заболевания у знаменитых эпилептиков, очень невелико, а чаще всего их просто нет. Да и отсутствие понимания механизмов проявления этой болезни породили ничем не обоснованные мифы и домыслы.

Так, например, судороги Александра Македонского происходили не по причине его полководческой гениальности, а были связаны с лихорадкой, которую он подхватил во время индийского похода, пишет историк Арриан. Если учесть огромное количество потребляемого им неразбавленного вина, то тут вообще без комментариев. То же самое можно сказать и о Цезаре. Плутарх пишет, что некоторые свои неблаговидные поступки он оправдывал болезнью, которая «…приводит в потрясение все чувства: сначала вызывает головокружение, потом – судороги». Похоже на эпилепсию, но не факт.

Некоторые современные исследователи эти судорожные припадки объясняют и доброкачественной опухолью мозга, и малярией, и туберкулезом мозга. Да разве сейчас докопаться до истины?

Стопроцентным гением в эпилептическом контексте, безусловно, был Федор Михайлович Достоевский. Причем он никогда не стыдился своей болезни, охотно о ней говорил. Мало того, пытался объяснить свой писательский успех необыкновенным чувством душевного подъема, даже некого озарения после очередного эпилептического припадка. Они настигали его от одного до нескольких раз в месяц и сопровождались восхитительными эмоциями, которые он сам же красочно и описывал.

В воспоминаниях Софьи Ковалевской приводится случай, рассказанный Достоевским: «Я почувствовал, что небо сошло на землю и поглотило меня целиком. Я реально постиг Бога и проникнулся им… Вы все, здоровые люди, и не подозреваете, что такое счастье, которое испытываем мы, эпилептики…»

Внезапна и непредсказуема

Во-первых, совсем непонятно, откуда и по какой причине она появляется. Вернее, выдвигается множество причин, и каждая из них неоднозначна. Как говорят медики, спровоцировать эпилепсию могут перенесенные черепно-мозговые травмы, генетические нарушения в структуре головного мозга, последствия инфекционных заболеваний, нарушения кровообращения в голове. Кроме того, эпилепсию могут вызвать острые или хронические интоксикации, в особенности алкоголизм; родовые травмы; гармонические сбои; нарушения обмена веществ. К этим факторам прибавляют также стрессы, эмоциональное перенапряжение, переутомление и даже резкие изменения климатических условий в регионе проживания… Ну, не знаю, как вы, а я нашла у себя сразу несколько факторов риска и, видимо, только чудом избежала эпилептической беды…

Далее медики пугают неизвестностью: «Установить точную причину возникновения эпилепсии часто не представляется возможным. Кроме того, для современной медицины мозг человека пока является не до конца изученной областью, детально изучить отдельные патологические проявления не представляется возможным».

Ну, а что же тогда «представляется возможным»? А то, что сейчас от эпилепсии никто не умирает. При правильно подобранной терапии человек может жить обычной жизнью, эффективно работать в производственной или творческой сфере. Надо лишь соблюдать определенную профилактику и диету. Таким больным врачи рекомендуют избегать стрессов и переутомления; своевременно лечить любые инфекции, включая кариес; минимизировать (а лучше исключить) любые интоксикации, включая алкоголь и курение; поддерживать индекс массы тела в пределах нормы; регулярно заниматься спортом на любительском уровне и больше гулять; полноценно высыпаться и отдыхать.

Казалось бы, эти нехитрые рекомендации полезны для любого человека, ведущего здоровый образ жизни. Но для полноценного лечения эпилепсии этого, конечно же, недостаточно. Лечение – это длительный и сложный процесс. Даже при правильном подборе лекарств и полном отсутствии каких-либо проявлений болезни в течение длительного времени можно говорить лишь о стойкой ремиссии, но не о полном и окончательном излечении. То есть спутниками эпилептика навсегда станут сильнодействующие лекарства: противосудорожные препараты, транквилизаторы, нейролептики, ноотропы, мочегонные средства. А если лекарства не помогают, врачи могут прибегнуть к хирургическому вмешательству, благо уровень современной медицины позволяет делать сложные операции в области головного мозга. Это вселяет надежду, но участи такой не пожелаешь никому…

С молитвой за наших детей

Но отведи, Господи, от этой беды невинных чад своих! Я говорю о детской эпилепсии, которая нередко поражает маленьких детей, которым всю жизнь предстоит быть заложниками этого недуга. Она имеет много масок.

У новорожденных эпилепсия может проявляться периодическими сокращениями мышц, даже не похожими на судороги, частым запрокидыванием головы назад, плохим сном и общим беспокойством. Эти не ярко выраженные симптомы свойственны и здоровым детям, поэтому есть опасность, что болезнь порой невозможно выявить своевременно. И только позже эти дети начинают страдать от классических эпилептических приступов. Они могут выражаться резкими головными болями, тошнотой и рвотой, короткими периодами расстройства речи (ребенок не может произнести ни слова), ночными кошмарами с криками и истерией, а иногда и лунатизмом. Эти тревожные «звоночки» не всегда являются признаками эпилепсии, но они должны послужить поводом для внеочередного обращения к врачу, неврологу и эпилептологу за консультацией и всесторонним обследованием.

Диагноз «эпилепсия» нередко становится для родителей настоящим кошмаром длиною на всю жизнь.

Вот что об этом рассказала Марина С., мама больного ребенка: «У меня этим недугом больна доченька, и вот уже шесть лет, как мы боремся за ее здоровье. Два с половиной года у нее была ремиссия, то есть отсутствие приступов, и мы уже стали надеяться на лучшее. Но не тут-то было, приступы возобновились и стали происходить все чаще и сильнее.

Сначала мы давали дочке один выписанный врачом препарат, сейчас принимаем сразу три. Два из них не зарегистрированы в Казахстане, поэтому их очень тяжело достать. А это означает, что лекарства нам приходится добывать самостоятельно за непосильно дорогую цену. Хотя в свое время они были внесены в список бесплатных лекарств по линии государственного здравоохранения. Теперь мы эти препараты покупаем за рубежом. В месяц они нам обходятся около 60 тысяч тенге. Кроме того, мы покупаем противосудорожные препараты для купирования приступов дома, что тоже стоит недешево.

К тому же, нашему ребенку было рекомендовано посещать бассейн. Мы сами знаем, что это полезно, но 10 посещений обходятся нам в 70 тысяч тенге, ЛФК (лечебная физкультура) – еще в 50 тысяч за 10 занятий. Конечно, для своей дочки нам ничего не жалко, мы никогда не сдадимся в этой борьбе, но без государственной поддержки нам не обойтись».

Я слышала и другие печальные истории подобного рода… Честно говоря, меня в высшей степени восхищает мужество и терпение этих самоотверженных матерей, объединенных общей бедой. Нет, они не сетуют на судьбу, никого не обвиняют, а просто просят чуточку неравнодушного внимания к своим проблемам со стороны общества и государства.

Несомненно, все они благодарны общественному фонду «Еркеше жол», который возглавляет Роза Ерсаиновна Беркешева. Фонд взял под свое крыло около 400 семей, где воспитываются дети с особенностями в развитии. 50 из них – семьи детей с диагнозом «эпилепсия». Фонд помогает этим людям не чувствовать себя одинокими в своей судьбе, потому что вместе гораздо легче преодолевать все жизненные испытания и невзгоды. Активисты фонда ведут деятельную информационную работу.

За годы своего существования они провели много важных и нужных познавательных мероприятий. Их названия говорят сами за себя, возьмем, к примеру, акцию «Узнай об эпилепсии» на базе кинотеатра «Синемакс» в рамках проекта «Эпилепсия из тени».

Они проводят тематические конференции и флешмобы, раздают людям информационные лифлеты, оказывают материальную помощь своим подопечным, допустим, развозят по домам подарки и продукты. А это уже конкретная и адресная поддержка.

Одно из таких мероприятий проходило под девизом «Я держу тебя!». По-моему, этим все сказано…

Елена Летягина