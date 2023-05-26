В Шымкенте обсудили современные методы лечения эпилепсии

Даже непродолжительный период конвульсий сына кажется ей бесконечно долгим, не сдерживая слёз, рассказывает Мадина Егизбаева.

Уже 21-ин год она борется за его жизнь. Эпилепсию диагностировали с рождения. Регулярный прием противосудорожных препаратов, строгий режим, постоянный контроль, обессилили и маму, и сына. Узнав, что в Шымкент приехали специалисты из Турции, семья поспешили за консультацией, помощью и, конечно, за чудом.

Мадина Эгизбаева, мама ребенка с эпилепсией:

«Признаки эпилепсии у моего сына начались через два месяца после его рождения, с 6 месяцев мы начали медикаментозное лечение, его состояние стало улучшаться, но потом приступы снова вернулись.Большое спасибо за консультацию специалистам из Турции. К сожалению, забыть об этом заболевании навсегда не получится- говорят врачи, но мы не теряем надежду , надеюсь у сына все будет хорошо».

В большинстве случаев достаточно регулярного или периодического приема препаратов, которые снижают частоту и длительность приступов. Однако, если медикаментозная терапия не оказывает никакого действия, то остается только один метод – хирургическое вмешательство, говорят зарубежные специалисты.

Оскара Джидем, профессор из Стамбула:

«Сегодня с казахстанскими врачами мы делимся опытом лечения эпилепсии. При правильном подборе лекарственных препаратов, можно добиться улучшения состояния пациента, но стоит вопрос нехватки нужных медикаментов. Необходимо регулярно проходить обследования, наблюдать за течением болезни. Кроме того, я считаю очень важно развивать хирургическое лечение эпилепсии. Да – это очень сложные и опасные операции, однако они могут помочь человеку вернуться к полноценной жизни».

Эпилепсия — психоневрологическое заболевание, для которого свойственно появление судорожных приступов с потерей или помрачением сознания. Между приступами человек может быть совершенно спокойным и ничем не отличаться от других людей. Однако для таких людей существует множество ограничений. Им тяжело работать, водить машину, заниматься спортом и бытовыми делами. Приступы эпилепсии случаются внезапно и могут быть очень короткими. Важно вовремя распознать болезнь.

Лейла Даирбаева, президент национальной противоэпилептической лиги РК:

«Сейчас стоит вопрос о развитии более высоких спектров в лечении эпилепсии, таких вопросов как хирургическое лечение, внедрение новых методов лечения, как кетогенная терапия и для этого необходимы более углубленные знания по этим вопросам. Есть отдельные центры, которые начинают заниматься хирургическим лечением эпилепсии в Астане, Караганде и сейчас очень хорошая команда сформировалась в Шымкенте».

По мнению зарубежных специалистов, лечение эпилепсии должно быть комплексным и непрерывным, а хирургическое лечение доступным в каждом регионе.