Обмен опытом: Узбекистанские врачи приехали в Шымкент

3-летняя Хадиша перенесла кровоизлияние головного мозга и инсульт, когда ей было всего два месяца. Малышке диагностировали и паралич мышц левой руки.

В реабилитационном центре Шымкенте больше ста несовершеннолетних с неврологическими заболеваниями. С маленькими пациентами и их родителями сегодня встретились узбекистанские специалисты. Вместе будут помогать детям в выздоровлении.

Индира Алибекова жительница г.Шымкента:

«В первом реабилитационном центре Шымкента мы получаем ЛФК лечение, парафинотерапию и электрофорез. С нами также занимают дефектологи, логопеды, психологи. Услугами медиков я очень довольна, они специалисты в своем деле. Мы очень довольны и замечаем улучшения».

Сирожиддин Холмуминов представитель научно-экспериментального медицинского центра специализированной терапии и медицинской реабилитации Республики Узбекистан:

«Цель нашего визита в Шымкент – укрепить деловые отношения со специалистами реабилитационного центра и набраться опыта. Для этого мы подписали меморандум с руководством реабилитационного центра №1. Благодаря двустороннему соглашению, мы обязательно многому научимся друг у друга. Это хорошо повлияет на медицину двух стран».

По итогам визита, в Шымкенте планируют подписать меморандум о развитии медицинского туризма между двумя странами.