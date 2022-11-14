Яндекс по доставке готовых документов из ЦОНа запущен в Шымкенте

В Шымкенте запустили новую услугу доставки готовых документов с ЦОНа.

Госкорпорация совместно с Яндекс Доставкой реализовал альтернативный способ доставки, более быстрый и удобный. Теперь процессы обслуживания населения стали еще комфортнее, нет необходимости повторно приходить за готовыми документами.

После сдачи документов в ЦОН, клиент получит SMS-сообщение со ссылкой на веб-страницу для оформления доставки, необходимо оформить заявку, ввести свои данные, указать адрес доставки и сразу же произвести оплату за доставку.

Отслеживать курьера в режиме реального времени и поддерживать с ним связь можно через мобильное приложение Яндекс GO. Если у пользователя не установлено приложение, то следить можно в виджете карты, ссылка на которую придет в SMS.

Услуга платная, время доставки составляет от 15 минут до 2 часов. Сроки доставки зависят от адреса отправления, стоимость может варьироваться в зависимости от локации, заторов и загруженности на дорогах.

К сведению, доставка готовых документов доступна по 150 госуслугам среди которых документы по государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, апостилированные документы об образовании, архивные справки, дубликаты военных билетов и другие. При этом под сервис доставки не попадают такие документы как удостоверение личности, паспорт и водительские права.