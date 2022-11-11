За два дня свыше двух тысяч правонарушений выявлено в Шымкенте

2253 административных правонарушений выявлено в ходе ОПМ «Правопорядок» в Шымкенте.
В целях обеспечения правопорядка и безопасности на территории города Шымкент с 9 ноября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».
В частности:
- мелкое хулиганство — 389 фактов (ст. 434 КоАП РК),
- нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения — 325 (ст. 440 КоАП РК),
- проживание без регистрации в РК либо без документов, удостоверяющих личность- 588 (ст. 492 КоАП РК),
- нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в сфере миграции населения — 36 фактов (ст. 571 КоАП РК),
- нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства – 21 фактов (ст. 518 КоАП РК),
- управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 608 КоАП РК) — 21 фактов.