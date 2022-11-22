Заправки в Шымкенте создали искусственный дефицит дизеля

Шымкентские автозаправочные станции попались на создании искусственного дефицита дизельного топлива.

Об этом рассказали в агентстве по защите и развитию конкуренции. Выяснилось это во время мониторинга.

В социальных сетях шымкентцы пожаловались на нехватку дизеля. Оказалось дефицит — искусственный. В ведомстве рассказали, что в соответствии с Предпринимательским кодеком запрещается необоснованное ограничение производства либо реализации товаров и вынесли уведомление.

«На основании мониторинга нами направлено уведомление о признаках нарушения в действиях филиала ТОО Гелиос и ТОО Синойл. Водителю если предназначено 100 литров дизельного топлива, он заправляется на 50. В то время как он может их заправить в количестве 100. Это уже ограничение», — говорит Нурболат Алиакбаров, начальник отдела департамента агенства по защите и развитию конкуренции г.Шымкента.