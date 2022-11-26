Заядлым игроманам запретят делать ставки в букмекерских конторах

В министерстве культуры и спорта подготовили проект, который вынесли на обсуждение. Букмекерской конторе или тотализатору не разрешат принимать ставки за счет денег, не учтенных в центре учета ставок.

Кроме того, если проект примут, то тем, кто злоупотребляет азартными играми, не разрешат делать ставки. За этим будут строго следить. Но по словам специалистов мера эта и не всегда действенная.

За тем чтобы заядлые игроманы и несовершеннолетние не ставили ставки, будут следить еще строже. Министерство культуры и спорта разработало правила для букмекерских контор. Вся работа букмекерских контор и тотализаторов будет аккумулироваться в центре учета ставок, чтобы ни одна тенге не была проведена в обход налоговой. Также планируется ввести новое понятие — «лицо, ограниченное в участии в азартных играх и пари». Это несовершеннолетние, те, кого суд ограничил в дееспособности или сам игрок решивший ограничить себя от участия в азартных играх.

«Эта информационная система о которой мы говорим, эта организация, субъект, он призван прежде всего этот процесс весь автоматизировать и выполнять эти задачи в алгоритме автоматического режима. Он консолидирует в себе всю информацию по всем ставкам, по всем клиентам, сколько они поставили и какой выигрыш получили, игровая сессия отслеживается от начала до конца», — говорит Мирас Тулебаев, заместитель председателя КИТ МКС РК.

По словам специалистов, которые работают с игроманами работы у них становится все больше. В последние годы проблема обострилась, а количество зависимых от игр сравнялось с теми кто зависим от наркотиков. К азартным играм пристрастились даже 14-летние подростки и пенсионеры. По словам психологов, игромания — это расстройство личности. Подхваченные азартом лудоманы проигрывают на ставках зарплаты, берут кредиты, продают имущество. Прямым запретом — не играть — проблему не решить, уверены специалисты.

«Бывает такое, что близкие вместе с самим зависимым человеком едут в казино, в эти все букмекерские конторы, пишут заявления чтобы человека не пускали в такие места, однако спустя какое то время человек приходит и пишет другое заявление, чтобы ему разрешили», — говорит Майя Меркулова, клинический психолог.

Психолог говорит, необходимо запретить рекламу букмекерских контор блогерами. Многие ее пациенты начали делать ставки после рекламы в социальных сетях. А еще не хватает господдержки. Лудоманов, говорит специалист, не ставят на учет и не лечат за счет государства.

По словам специалистов, некоторые игроманы зависимы от наркотиков и алкоголя. Им остро требуется помощь наркологов и психологов. А многие семьи зачастую не могут себе позволить оплатить частных специалистов. Мы также пытались узнать мнение о новом проекте в ассоциации букмекеров. Но там ответить на наши вопросы не смогли.