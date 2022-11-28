Житель Арыси вырастил наркоплантацию во дворе своего дома

44-летний мужчина превратил собственный огород в наркоплантацию, посадив 146 кустов дикорастущей конопли.

Свидетелем богатого урожая стал один местных жителей, который незамедлительно сообщил об этом в полицию.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» и сразу же приступили к раскрытию преступления.

При обыске в доме подозреваемого оперативники обнаружили во дворе и изъяли 146 кустов растения. Согласно заключению экспертизы это были кусты конопли общим весом свыше 20 кг.

Приговором суда 44-летнего мужчину признали виновным по статье 300 УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.