16 декабря ЦОНы Шымкента работать не будут

Государственная корпорация «Правительство для граждан» представила график работы на 16 декабря.

В связи с праздничными днями в ЦОНах и СпецЦОНах Шымкента 16 декабря 2022 года – нерабочий день. С 19 декабря график работы будет прежним.

Обратиться за государственными услугами можно в дежурный ЦОН и СпецЦОН 17 декабря в субботу, по графику с 9:00 до 13:00.

К слову, госуслуги через портал электронного правительства eGov.kz вы можете получить онлайн даже в праздничные и выходные дни. А также через приложение «ЦОН», телеграм-бот EgovKzBot2.0, мобильное приложение Egovmobile, и банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank.