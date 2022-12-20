Аким Каратауского района: «Люди стали реже ходить в акимат»

Аким Каратауского района говорит, людей, приходящих за помощью в акимат стало в разы меньше. Такую тенденцию Рахымберды Мулкеманов связывает с участившимися встречами акима Шымкента с жителями каждого района. Многие вопросы удается решить на местах.

Рахымберды Мулкеманов отчитался о проделанной работе за год. Глава района не скрывает, проблемы есть, но постепенно решаются. Если в апреле люди окружали акимат с вопросами, сейчас все спокойно.

Только на детские площадки в Каратауском районе выделили почти 2 млрд тенге. Район густонаселенный и развивается быстрыми темпами, но и без проблем никак. Аким рассказывает, сейчас люди реже приходят в акимат, так как многие вопросы решаются на местах.

«Я в апреле заступил на работу, да, тогда людей было много. Но, после того как аким Шымкента Мурат Айтенов проводит каждый месяц встречи, да и мы встречаемся, вопросов стало меньше», — говорит Рахымберды Мулкеманов, аким Каратауского района.

А проблем хватает, признается аким. Постепенно решается вопрос с газоснабжением района, полностью закрыть вопрос обещают в 2025 году, а с водой проблему решат уже в 2023 году.

«Мы проводим регулярные встречи с населением, много вопросов решается, но есть и глобальные, которые остаются переходящими. Решается вопрос с газоснабжением, электричеством и другими проблемными вопросами«, — говорит Рахымберды Мулкеманов, аким Каратауского района.

Аким района заверил, что акимат Каратауского района открыт для каждого. Работает онлайн платформа в Инстаграм и можно обратиться с вопросом по номеру 109.