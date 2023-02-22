О проблемах Каратауского района рассказал Ракымберды Мулкеманов

В этом году в Каратауском районе Шымкента планируют заасфальтировать 50 километров дорог на 74 улицах.

В 2022 году ремонтные работы были проведены на 87 улицах протяженностью 82 км. Об этом на брифинге рассказал аким Каратауского района Ракымберды Мулкеманов. Он сообщил о работе проделанной в прошлом году и поделился планами на 2023 год.

Площадь Каратауского района Шымкента составляет 19,5 тысяч гектаров. В 18-ти населенных пунктах и микрорайонах проживает более 190 тысяч человек. Один из злободневных вопросов — развитие инженерной инфраструктуры — обеспечение населения питьевой водой, природным газом и электричеством. В прошлом году работы по прокладке водопровода начались в микрорайонах Кайнарбулак, Асар-2, Кызылсу и в жилом массиве Сайрам. По окончании строительства вопрос обеспечения водой жителей района будет полностью решён. Параллельно решается вопрос и прокладки канализационной сети.

«Всего наш район канализационными сетями обеспечен на 60 процентов, в основном они подведены к многоэтажным домам расположенным в микрорайонах. В остальных районах в частном секторе работы ведутся. Согласно плану развития, центральная канализация должна здесь быть обеспечена на 100 процентов к 2030 году. В частном секторе, микрорайоне «Мирас» идут работы. В этом году канализация будет подключена. В микрорайон «Тассай» канализация уже подведена в этом году населённый пункт будет подключён. В этом же году к канализационным сетям будет подключён и микрорайон «Туран». Там работы ведутся ещё с прошлого года», — рассказал аким Каратауского района Ракымберды Мулкеманов.

В прошлом году в Каратауском районе начались работы по обеспечению природным газом микрорайонов Кайнарбулак, Асар-2, Туран, и жилого массива Тассай. Завершить их планируется в этом году. После ввода в строй этих газопроводов, 90% населенных пунктов района будут снабжены природным газом.

Ведутся и работы по электроснабжению населённых пунктов района. В прошлом году качественным электричеством были обеспечены , микрорайоны Кайнарбулак и Асар-2. В текущем году будут проведены работы по обеспечению электроснабжением территории жилого массива Бозарык. Как рассказал Ракымберды Мулкеманов, решать проблемы властям помогает обратная связь с жителями района.

«Раньше у нас в районном акимате были приёмные дни и приходило на приём очень много жителей района. Сейчас в приёмные дни кабинеты пустуют. Меньше граждан стало обращаться потому что мы собираем максимальное количество злободневных вопросов на встречах с горожанами. Затем если эти проблемы не требуют немедленной реакции властей мы стараемся решать их на местах, взаимодействуя с уличкомами и председателями. Мы также создали специальный паспорт, в котором указано какая проблема есть, как будет решаться и в какой срок. Там можно найти ответы на многие вопросы. Поэтому и жителей, которые приходят к нам с жалобами стало меньше», — говорит аким Каратауского района Ракымберды Мулкеманов.

Так в прошлом году на встрече акима с населением было зарегистрировано более 250 обращений граждан по различным проблемам. На сегодняшний день половина из них решена. Из 125-ти вопросов, требовавших принятия решения акимом города, нерешёнными остались около 50 обращений. Работа над ними будет вестись в этом году.