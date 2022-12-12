Аппетитные блюда и закуски для новогоднего стола

В этом декабре праздничных выходных в Казахстане поубавилось, но вторая половина месяца обещает нам два больших праздника: День независимости страны и встречу Нового года.

Отдыхать будем по несколько дней и непременно встретимся с друзьями и родней за дастарханом. Мы подобрали несколько интересных рецептов

по случаю. Возможно, какое-нибудь из этих блюд окажется и на вашем столе, дополнив уже давно любимые и традиционно-привычные.

Мясо в ореховом соусе

Мы выбрали этот рецепт по трем причинам. Во-первых, это мясо, а без него мы никуда; во-вторых, там есть грецкие орехи, которых в этом году в Шымкенте очень много и стоят они вполне доступно. Ну и в-третьих, это просто очень вкусно.

Мясо в ореховом соусе – грузинское блюдо. А это значит, что в нем обязательно будет много специй, которые отлично согревают организм в зимние холода. И заодно добавляют перчинку в наше настроение.

Для приготовления вам понадобятся:

* мясо – 1 кг. Мясо берите любое, которое любите;

* грецкие орехи – 1 стакан;

* репчатый лук – 2 крупные луковицы;

* чеснок – 3-4 зубчика;

* сливочное и растительное масло – по 50 г.

И многочисленные приправы, без которых грузинскую кухню невозможно представить, – хмели-сунели, уцхо-сунели, перец чили, черный перец и соль. Все берем по вкусу.

Мясо нарезаем небольшими кусками. Хорошо разогреваем в казане с крышкой немного растительного масла и выкладываем нарезанное мясо. Помешивая, обжариваем до изменения цвета.

Репчатый лук нарезаем небольшими кусочками. Отправляем репчатый лук к мясу, добавляем соль, черный молотый перец и сливочное масло. Перемешиваем и жарим до появления запаха жареного лука.

После этого вливаем в сковородку немного горячей воды так, чтобы она полностью не покрывала содержимое. Доводим до кипения, снижаем нагрев и закрываем сковородку крышкой. Мясо тушим до очень мягкого состояния. В зависимости от его вида это может быть и час, и три.

Пока мясо тушится, приготовим ореховую заправку. В блендер выкладываем все грецкие орехи, немного крупной соли и вливаем четверть стакана холодной воды. Перемалываем орехи в густую пасту. Вода и соль помогут лучше перемолоть их. Если нет блендера, то можно пропустить орехи несколько раз через мясорубку или истолочь в ступке.

Также в ступке нужно истолочь чеснок, добавив немного крупной соли. Чеснок тоже перемалываем в гладкую пасту. Когда мясо уже готово, добавляем в сковородку ореховую и чесночную пасты, хмели-сунели и уцхо-сунели, а также острый перец чили.

Тщательно перемешиваем и оставляем покипеть при слабом нагреве примерно 5-10 минут, чтобы соус загустел и специи отдали свой аромат.

Все – блюдо готово. Оно очень вкусное! И у него есть еще одно преимущество: можно подавать мясо в ореховом соусе как в горячем, так и в холодном виде. А это значит, что приготовить его можно заранее, накануне праздника и прихода гостей. Если хотите его можно подогреть, добавив немного воды, чтобы загустевший соус не подгорел.

Мясо в ореховом соусе очень вкусно есть со свежей лепешкой, которую можно макать в соус и наслаждаться.

Салат с курицей, черносливом и сыром

Отличный салат на праздничный стол, способный произвести впечатление на самых привередливых гостей. Сочетание вкусов здесь уникальное – и острота, и сладость, и нежность. В названии салата все ингредиенты мы не перечислили, кроме них, понадобится добавить яйца, лук и опять же грецкие орехи. Они в этом сезоне очень востребованы.

Ну, к делу. Для начала подготовьте все продукты. Куриное филе может быть любое: и отварное, и копченое, и жареное, и запеченное – какое вам больше нравится на вкус в салате. Чернослив возьмите без косточек сладкого сорта. Сыр твердый, но лучше с не ярко выраженным вкусом. Лук интереснее смотрится красный, но может быть и обычный. Яйца отварите. Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде.

По сколько брать этих продуктов, решайте сами, здесь нет определенной нормы. Любите сыр – добавьте его побольше, то же самое с орехами и лучком. Все берите по вкусу.

Итак, все ингредиенты перед вами на столе, приступаем к нарезке. Куриное филе нарежьте на маленькие кубики. Вареные яйца тоже нарежьте кубиками такого же размера. Чернослив переберите, промойте и залейте горячей водой на несколько минут, затем воду слейте, а чернослив обсушите и нарежьте на маленькие кусочки.

Обжаренные грецкие орехи порубите ножом.

Лук очистите и мелко нарежьте. Если вы используете обычный желтый, то его лучше залить кипятком на несколько минут, чтобы ушла сильная горечь. Твердый сыр натрите на крупной терке. Теперь все ингредиенты посолим, смешаем в салатнике и заправим майонезом или сметаной. Салат готов радовать ваших гостей!

Шведская маринованная сельдь

Если предыдущий салат не так часто встречается на наших столах, то без селедочки застолье не застолье. Но давайте и здесь немного удивим гостей и приготовим рыбку по скандинавскому рецепту. Все делается очень просто и времени занимает мало, а результат получается, скажем так, эффектный.

Покупаем две готовые малосольные селедки. Берем ингредиенты для необычного маринада: 2 желтка, 4 ст. л. горчицы, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. лимонного сока, 200 мл растительного масла, соль, свежемолотый черный перец. У сельди удалите голову, выпотрошите рыбу, снимите кожу. Отделите филе и нарежьте его порционными кусочками.

Теперь готовьте горчичный соус. В блендере взбейте желтки с горчицей и сахаром, добавьте лимонный сок. Продолжая взбивать, влейте тонкой струйкой масло, приправьте солью и перцем. Получится соус очень похожий на майонез, только еще вкуснее. Залейте им сельдь и поставьте в холодильник минимум на два часа, а лучше часов на 5-6 или на ночь. Пикантная необычная закуска готова.

Картофель по-деревенски с соусом

Название блюда звучит совсем обыденно, но при этом оно улетает едва ли не первым даже с праздничного стола. Такая картошечка отлично подойдет для молодежной вечеринки, когда не нужно особо заморачиваться и часами стоять у кухонного стола. В этом рецепте хороша и хрустящая картошка, и соус к ней. Если ты молодая хозяйка, то угости своих друзей этой вкуснятиной – получится, как говорится, и дешево, и сердито.

На 1 кг картофеля уйдет 25 г сливочного масла, щепотка соли, карри, паприки или другой пряной приправы, по 50 г майонеза и сметаны, консервированный огурец, зубчик чеснока. Если компания большая или очень голодная, например, студенческая, то порцию просто надо удвоить.

Очисти некрупные картофелины, порежь каждую на 6 долек и отвари в подсоленной воде. Хорошо, если картофелины будут длинные и дольки получатся удлиненные, но это не обязательно.

Смешай растопленное масло с приправами, залей ими готовую картошку и выложи на бумагу для запекания. Готовь полчаса при температуре 200 градусов, можно пару раз перевернуть.

Для соуса добавь к майонезу сметану, измельченные чеснок и огурец, соль и перец. Готовую картошку разложи на блюдо по краям, а в центр поставь пиалу с соусом. Зови друзей к столу. Они точно оценят результат.

Капуста пекинская запеченная с сыром

Не пора ли нам отдать должное хозяину наступающего года – Кролику. А где кролики, там и капуста. Обязательно приготовьте на Новый год что-то из этого вкусного и полезного овоща: салаты, голубцы, пироги…

А мы предложим вам необычный рецепт из пекинки. Для этого блюда купите довольно большой кочан пекинской капусты. Из верхней нежной части приготовьте салатик, а вот нижнюю – более плотную – запеките в духовке так, как описано ниже.

Вам понадобятся:

* капуста пекинская;

* сыр плавленый (можно со вкусом ветчины, грибов или сливочный, какой нравится) – 50 г;

* колбаса копченая – 20-30 г;

* сметана – 1 ст. л.;

* соль, черный перец и петрушка – по вкусу.

Духовку включите на разогрев. Нарежьте капусту кругами. Чтобы они не развалились, проткните их двумя шпажками. Поместите на лист пергамента или на фольгу. Посолите. Колбасу и петрушку мелко нарежьте. Смешайте плавленый сыр, сметану, колбасу и зелень. Этим сырным соусом хорошо смажьте капустные круги.

В противень влейте 1/2 стакана кипятка. Запекайте на нижнем уровне при 180-200 градусах 20-25 минут – до мягкости капусты. Подавайте горячей с любым соусом – майонезом, кетчупом, тертым хреном, соусом из молотых орехов с чесноком и так далее по вашему предпочтению.

Снежки из кукурузных палочек

Этот несложный, но вкусный десерт вместе с вами с удовольствием приготовят дети.

Понадобятся самые простые продукты: пачка сладких кукурузных палочек, 100-120 г сгущенного молока, половина чайной ложки сливочного масла, 100 г кокосовой стружки, горсть несоленого арахиса.

Растопите масло, добавьте сгущенку и измельченные с помощью мясорубки или толкушки палочки. Хорошо перемешайте продукты и отправьте в холодильник на полчаса.

В это время слегка обжарьте орехи на сковороде и дайте им остыть. Достаньте охлажденную смесь из холодильника, зачерпните ложкой небольшое количество и сформируй круглые блинчики. Положите в центр «лепешек» по орешку, защипните края и скатайте шарики. Обмакните их в кокосовой стружке и отправьте в холодильник до прихода гостей.

Снежки украсят любой детский праздник. А главное – готовя их, вы и ваши дети получите настоящее ощущение новогоднего чуда. А остальные подарки и чудеса уже за вами!

Яна КОТТ