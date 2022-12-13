Автомобиль вспыхнул в центре Шымкента

Легковушка загорелась в центре города и попала на видео.

Инцидент произошел 10 декабря вечером в Аль-Фарабийском районе, в одном из самых оживленных районов, недалеко от торгово-развлекательного центра Mega planet.

Автомобиль марки Audi загорелся на ходу, что стало причиной возгорания — неизвестно. Изначально справиться с огнём старался, видимо, хозяин машины. Он позвал на помощь проходящих мимо людей.

На кадрах видно, как несколько ребят стараются тушить огонь ведрами воды. Позже на место происшествия приехали спасатели.

«Перед кафе «Камшат» загорелась моторная часть легкового автомобиля марки «Audi-100». Пожар локализован в 19: 56 и полностью потушен в 20: 03.На место происшествия были привлечены: ДЧС (9 сотрудников и 2 шт. техники), АМЦ (3 сотрудника и 1 шт. техники)», — сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента.

Сведений о погибших и пострадавших нет.