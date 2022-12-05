Без крыши над головой рискуют остаться больше 50 семей в Туркестанской области

Несколько лет назад они приобрели участки у местного предпринимателя, выплатив ему от ста пятидесяти тысяч тенге до миллиона, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Однако позже выяснилось, что земля не предназначена под строительство жилья. Единственный документ, который остался у доверчивых граждан — это расписки.

Этот небольшой участок Мейрамбай Маханов купил еще 8 лет назад. Пока ждал документы на участок земли, затеял грандиозную стройку. Мужчина говорит, что вложил последние сбережения в дом, но узаконить его так и не смог.

«8 лет уже обещает – завтра, послезавтра, через месяц, документы сделаем. А до сих пор нет. Я доверчивый человек, понимаете, до сих пор доверяю«, — говорит Мейрамбай Маханов, житель массива «Арман-3».

И таких доверчивых в жилом массиве «Арман-3» Ордабасинского района оказалось целых 50 семей. Они купили эти участки по приемлемой цене у предпринимателя. Тот в свою очередь пообещал людям оформить документы на землю. Но в итоге на руках у сельчан только эти расписки. Все эти построенные дома в микрорайоне «Арман-3», нигде не числятся. По сути, люди здесь бесправны. По генплану это земля для сельхозназначения. Теперь сельчане боятся остаться на улице. А выяснилось это, когда люди стали просить нормальные дороги, питьевую воду и свет.

Трансформатор здесь, кстати, есть, и, по словам сельчан, принадлежит тому же предпринимателю. За электричество приходится платить в три дорого, жалуются люди. А недавно появилась проблема серьезнее.

«На один участок уже несколько хозяев есть. Что делать теперь? Живём без дорог, воды, газа. Я лично собирала по 2 тысячи с каждого, чтобы трактор нанять и путь до трассы сделать. Дети в школу по грязи идут. Сюда даже скорая помощь заехать не может, приедут и возле трассы стоят», — говорит Фарида Спатаева, жительница массива Арман-3.

«Однажды я встречался и разговаривал с землевладельцем. Провел разъяснительную работу, эта земля должна быть возвращена в районный земельный фонд. После этого администрация выдаст решение о строительстве жилья«, — говорит Ануар Турсынбаев, аким сельского округа Шубарсу.

После того как страсти в жилом массиве начали накаляться, вмешалась полиция. Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Ордабасинским районным отделом зарегистрировано коллективное заявление в отношении двух лиц: жителей Тюлькубасского и Ордабасинского районов, продавших земельный участок полевых угодий для строительства жилья. По данному факту ведется расследование», — говорит Баглан Калмурат, и. о. заместителя начальника Ордабасинского РОП.

Сельчане переживают, что вмиг могут остаться без крыши над головой. Однако в районном акимате говорят, что речь о сносе незаконно построенных домов пока не идёт.