Enrico Marinelli с новой коллекцией мужской одежды в Шымкенте

Обновить гардероб в Изуми пришел Алмас Кенжебаев. Выбор пал на популярный итальянский бренд Enrico Marinelli.

По словам постоянного клиента, модная мужская одежда в Изуми представлена в разных стилях, фасонах и расцветках. С выбором трендовой верхней одежды помогают опытные продавцы-консультанты.

Алмас Кенжебаев, постоянный клиент торгового центра Izumy:

«Я здесь постоянный гость и клиент. И то, что мне здесь нравится — супер-качество и ассортимент большой. Я люблю Izumy»

Enrico Marinelli — популярный итальянский бренд, предлагает богатый выбор стильной мужской одежды. Одежда идеально сидит по фигуре, обладает высокой практичностью и долговечностью. В Enrico Marinelli — кроме богатого выбора классических костюмов, клиентам предлагают куртки, брюки, джемперы, сорочки, футболки и джинсы. В ассортименте представлены: галстуки, бабочки, запонки, перчатки, ремни, сумки, носки. По словам основателя популярного бренда Махмуда Унала, большая часть одежды отшивается вручную.

Mahmut Unal, учредитель компании Enrico Marinelli:

«Наш товар, вот это коллекция зима, мы ее отправили в Шымкент. В тренде в этом году бордовый цвет, вместе с серым цветом. Одежду с этой комбинацией все отправили в Шымкент. Мы ждем вас в Izumy, чтобы мужчины Шымкента одевали очень симпатичную и шикарную одежду. Фасоны у нас- итальянский стиль, как я вам вот объяснил. Но, все наши ткани, нитки, материалы очень высокого качества и натуральное. Когда вы одеваете, вы не чувствуете, что одеваете шерсть. Но он легкий и очень удобный в использовании».

Итальянская мода для мужчин — это сдержанная классика, комфорт и качество. Представители компании ежегодно приезжают в Шымкент, обучают персонал правильно подбирать трендовые луки для мужчин.

Севара Ерметова, руководитель торгового центра Izumy:

«Мы сегодня рады вас приветствовать в нашем торговом центре. К нам приехали основатели популярных турецких брендов Махмут Бей и Джамал бей. Одежда бренда Еnrico Marinelli пользуется большой популярностью у мужчин нашего города. И в честь праздников в Izumy действуют скидки до 30 процентов».

Стильную, качественную и брендовую одежду от Enrico Marinelli можно приобрести в торговой сети Izumy. Постоянных клиентов и новых покупателей перед праздниками ожидают хорошие скидки.

Адрес: магазин одежды Izumy, проспект Байдибек би, 53.