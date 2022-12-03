Если не уплатили вовремя налог: Почему придётся платить ещё и судоисполнителю

31 октября закончился срок уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов. Все, кто не оплатил обязательные сборы, могут попасть под штрафные меры.

Задолженность шымкентцев перед бюджетом приближается к 100 миллионам тенге. И чтобы простимулировать горожан оплатить просроченные задолженности налоговики вышли в рейд по должникам.

В рейд по взыманию налоговой задолженности сотрудники Енбекшинского управления государственных доходов выходят еженедельно весь последний месяц. И если в течении ноября налоговики лишь убеждали задолжников рассчитаться с долгами, то с 1-го декабря перешли к санкциям. Пока в поле зрения специалистов — наиболее злостные неплательщики

«Согласно 535-й статье Налогового кодекса срок уплаты налогов заканчивается 1- го октября. Поэтому мы призываем как можно быстрее налогоплательщиков рассчитаться с задолженностью перед бюджетом. По распоряжению Департамента государственных доходов города Шымкента и управления гос. доходов по Енбекшинскому району, мы сегодня проводим рейд по взиманию задолженности по имущественному и земельному налогам. Сегодня более 12 тысяч налогоплательщиков по этим видам налогов имеют задолженность в размере 75 миллионов тенге», — говорит руководитель отдела УГД Енбекшинского района г. Шымкента Рауан Батырбай,

В ходе рейда, несмотря на многочисленные предупреждения о необходимости получить извещение, ни один домовладелец к налоговикам не вышел. Через объективы домофонов и видеокамер должники наблюдают в домашней тиши за незваными гостями и ждут когда они уйдут. Как правило у таких «скромных» неплательщиков, счёт задолженности идёт на сотни тысяч тенге.

«К жителю 47- го дома Серику Оспанову мы уже приходили на прошлой неделе. Хотели вручить извещение, но тогда к нам никто не вышел. Сегодня мы снова пришли, чтобы оставить уведомление о передаче дела судебным исполнителям. У этого гражданина задолженность по имущественному налогу с 2021 года составляет 404 тысячи 717 тенге. С первого октября уже прошло 30 дней. Так как никакой реакции от задолжника не последовало, мы передаём дело судебным исполнителям», — рассказал ведущий специалист ДГД г. Шымкента Кайрат Даужанов.

В стоп-листе злостных неплательщиков у налоговиков сегодня всего три фамилии, но ни по одному из адресов встретиться с должниками не удалось Теперь взысканием долгов займутся судебные исполнители, имеющие широкий спектр мер воздействия на неплательщиков от блокировки банковских счетов до ареста имущества. И поле деятельности у налоговых органов широкое. Так, например, по транспортному налогу 5,5 тысяч автовладельцев в общей сложности на сегодня имеют задолженность на сумму 214 миллионов тенге.