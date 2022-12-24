Giovane Gentile представил новую коллекцию мужской одежды в Шымкенте

Перед Новым годом Нуржан Серкебаев обновляет гарбероб в Izumy. В магазине стильной одежды — он постоянный покупатель, доверяет только бренду Giovane gentile.

Житель Шымкента отмечает отменное качество, практичность и элегантность итальянского бренда.

Нуржан Серкебаев, постоянный клиент торговой сети Izumy:

«Я покупаю одежду только в Izumy. Уже больше 10-ти лет обновляем гардероб с семьёй только здесь. Всем советую посетить Izumy. Качество очень хорошее, а продавцы-консультанты приветливые и правильно подбирают одежду. В преддверии нового года сделали скидку, я очень рад. Всех с наступающим Новым годом!».

Итальянский бренд Giovane Gentile создаёт коллекцию для мужчин с чувством вкуса и стиля. Все вещи бренда обеспечивают идеальную посадку и отличаются безупречным кроем. Дизайнеры в каждом сезоне учитывают предпочтения мужчин и создают качественную одежду, на любой случай. В новой коллекции бренда: строгие костюмы, элегантные жакеты, блейзеры, классические рубашки, куртки в стиле sport-casual и качественная обувь. По словам основателя популярного бренда Джамала Сеноглу, при создании коллекций одежды используются высококачественные материалы.

Camal Senoglu, учредитель компании Giovane gentile:

«Наша компания на рынке больше 35-ти лет. Вся наша мужская одежда брендовая, отшиваем ее специально по мужским параметрам и новой технологии. Так как качество хорошее, у нас много постоянных клиентов и покупателей. Наша одежда активно реализуется в Турции, Европе и Франции, а в Казахстане у нас около 60-ти магазинов. В преддверии нового года, всех шымкентцев и жителей Казахстана поздравляем с праздником и желаем успехов!».

Бренд Giovane Gentile создан в 1984-ом году молодыми итальянскими дизайнерами. В первые годы после основания, бренд начал выпускать коллекцию мужской одежды, выдержанную в классическом стиле: компания предлагала свитера, джемперы,

костюмы, рубашки и пальто. Впоследствии, итальянский бренд запустил

линию обуви, аксессуаров и чулочно-носочных изделий. Добавить в свой стиль мужественность и практичность благодаря новой коллекции бренда Giovane Gentile можно в Шымкенте, в торговой сети Izumy.

Адрес: Торговый центр Izumy, проспект Байдибек би, 53.