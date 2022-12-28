Izumу поздравляет с Новым годом и приглашает на грандиозные скидки

Крупная торговая сеть Izumy поздравляет своих клиентов с Новым годом и приглашает на грандиозные скидки.

Элитная торговая сеть одежды и обуви сотрудничает с популярными европейскими брендами больше 20-лет. За это время между партнерами возникли дружеские отношения и представители компании Carducci, Simoni, Giovane Gentile, Enrico Marinelli, Silvio Totti и Gauche приехали в Шымкент на торжественное мероприятие от Izumy. В знак уважения и благодарности, учредитель торговой сети подарил представителям европейских брендов казахские чапаны.

Ирина Бычкова, финансовый директор торговой сети Izumy:

«В торговой сети Izumy было радостное событие. В связи с этим приехали все партнеры, с которыми мы работаем больше 20-ти лет. Это лучшие фирмы, которые славятся не только в Казахстане, но еще и по всему миру и в Африке, и в Америке, и в Европе, это у нас Carducci, Simoni, Giovane Gentile, Enrico Marinelli. Совместили полезное с приятным и естественно нас поздравили с праздником. Рассказали какие будут новые тенденции, какой цвет будет в моде, что будет в новых коллекциях. Поэтому мы ждем новую коллекцию, сейчас у нас праздничные хорошие скидки в торговом центре на Нурсате. Все, пожалуйста, приходите, ждем, всех поздравляем с наступающим Новым годом. Как всегда, мы работаем для наших любимых клиентов».

Амирали Ералиев, учредитель торговой сети Izumy:

«От имени торговой сети Izumy я хочу поздравить всех жителей Казахстана и Шымкента с наступающим Новым годом. Желаю добра, здоровья, любви и благополучия».

Поздравили шымкентцев с наступающим Новым годом и представили европейские бренды. Именитые фирмы благодарят за гостеприимство казахского народа и желают нашей стране мира, процветания и благополучия. Учредители крупных брендов также отмечают клиентоориентированность продавцов-консультантов Izumy.

Bulent Deger, топ-менеджер компании Gauche:

«Фирма Gauche, с Новым годом!».

Ogur Oguz топ-менеджер фабрики Carducci и Simoni:

«Шымкент с новым годом и успехов вам! Фирма Carducci и Simoni»

Mahmut Unal учредитель компании Enrico Marinelli:

«С наступающим Новым годом! Пускай Новый год принесет удачи, счастья и благополучия. Ждем вас в Изуми».

Camal Senoglu, учредитель компании Giovane gentile:

«Поздравляю с Новым годом! Желаю счастья и пусть Новый год будет счастливым».

Zafаr Yilmaz, учредитель компании Silvio totti:

«Желаю счастья и много денег в Новом году жителям Шымкента».

Ilhan Bayrak, учредитель фабрик Carducci и Simoni:

«Шымкент поздравляю с Новым годом!».

Все бренды, с которыми сотрудничает Izumy, выпускают исключительно эксклюзивные вещи. В магазинах крупной торговой сети одежда, обувь и аксессуары представлены в разных расцветках. За безупречным внешним видом, индивидуальным стилем и качественной одеждой — только в Izumy!