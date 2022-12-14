Казахстанцев защитят от необдуманных кредитов

Казахстанцев будут предупреждать о последствиях в случае невыплаты по кредиту.

Агентство республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект постановления, который обяжет банки разъяснять заемщикам, что их ждет в случае, если они просрочат выплаты по кредиту или вовсе не будут за него платить.

Защитить казахстанцев от бездумно взятых кредитов хотят в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. Ведь не все казахстанцы знают о последствиях. Тех заемщиков, которые просрочили выплаты по кредиту или не платят деньги вообще, ждут пеня, штрафы, испорченная кредитная история и звонки коллекторов. Закредитованность населения — проблема, которая обострилась в стране в последние несколько лет, особенно когда получить заем стало легко не выходя из дома. Именно поэтому казахстанские банки обяжут предоставлять полную информацию о займах, как перед их выдачей, так и во время рекламы.

«Предлагается, чтобы в своей рекламе банки сообщали о последствиях, которые грозят заемщику в случае невыполнения обязательств по договору банковского займа. Помимо того, что у должника будет испорчена кредитная история, банки вправе начислить неустойку: штраф, пеню, передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству, обратиться с иском в суд и другое», — говорит Сауле Ынтыкбаева, начальник управления агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Проект защитит и пострадавших от кредитных мошенников. Если в закон внесут поправки, то банк будет обязан приостановить начисление вознаграждения по займу и даже списать задолженность и подкорректировать кредитную историю клиента. Правда, только после решения суда, если там выяснят, что клиент действительно не получал займ. Вот только иногда, говорят в полиции, пострадавшие сами, собственноручно оформляют кредиты, а уже потом перечисляют средства на счета мошенников.

«Чтобы посредники-злоумышленники сняли эти деньги со счетов, чтобы эти деньги ушли за пределы нашего государства, что создает определенную сложность в раскрытии данных преступлений. Создана следственно—оперативная группа совместно с прокуратурой и АФМ, в течение суток создается санкция и в течение суток стараемся закрыть эти счета», — говорит Даулеткельди Абдраманов, начальник следственного управления ДП Шымкента.

С начала года с Шымкенте было зарегистрировано 1013 фактов мошенничества связанных с банковской сферой. По всей стране — больше 18 тысяч. За 10 месяцев они успели своровать у казахстанцев больше 15 млрд тенге. Мошенники представляются работниками банков, сотрудниками МВД и прокуратуры, втираются в доверие людям, и те перечисляют на их счета свои деньги.

В полиции напоминают, правоохранительные органы не имеют доступа к денежным операциям, а сотрудники банка звонят только в одном случае — предупредить о задолженности по займу. В любых других случаях на том конце провода с большой вероятностью — мошенник, который хочет завладеть вашими деньгами.