Новогодняя атмосфера в Шымкенте обойдется в 41 млн тенге

Сколько потратят в городах и регионах страны на подготовку к новому году? Ведь этот праздник впервые за два года пройдет без карантинных ограничений, и его казахстанцы хотят отметить с размахом.

На улицах и главных площадях установят малые архитектурные формы, иллюминацию и нарядные елки. Бюджет у всех городов разный, так например в Актау и Кызылорде потратят чуть больше 6 миллионов тенге. А в некоторых городах больше 30 миллионов.

В акиматах городов и областей начали готовиться к новому году. В этом году, когда нет карантинных ограничений, в новогоднюю ночь на главных площадях соберутся сотни людей. И пожалуй, красивее всего будет именно там, где установят главные городские елки. Малыми архитектурными формами, гирляндами и мишурой украсят также улицы, скверы и парки.

В Таразе на новогоднее оформление города выделено 19 миллионов тенге. В Талдыкоргане на встречу нового года из бюджета города выделили больше 34 миллионов тенге. В Конаеве денег на новогоднее убранство пока не выделяли. А в Туркестане украшать город планируют за счет спонсоров.

В Шымкенте на покупку новогодних украшений планируют потратить чуть больше 41 миллиона тенге. В мегаполисе украшать будут две главные площади. Новогодними огнями заиграют улицы и скверы, железнодорожный вокзал и аэропорт.

При этом самую большую сумму потратят на покупку украшений для Каратауского района города. Там в прошлом году была установлена самая большая елка в городе. Но во время январских событий ее сожгли, а также сломали малые архитектурные формы.

«Елку в начале года сожгли, она не подлежит восстановлению. Мы купим елку, она 18 метров в длину, ее стоимость около 4,5 миллионов тенге. Также на эти средства приобретем 16 малых архитектурных форм, которые украсят площадь перед городской администрацией. Также мы украсим проспект Байдибек би и скверы», — говорит Кудайберген Клдыкараев заместитель акима Каратауского района.

Сумма, которую потратят на украшение Алматы станет известна только после проведения конкурса. Но, говорят в акимате, она не намного больше, чем годом ранее. Главная цель, возродить дух праздничной новогодней атмосферы после двух лет карантинных ограничений. Самая большая елка будет установлена на площади Абая. А малые архитектурные формы и иллюминация украсят улицы и парки города.

«Свои ёлки будут установлены в каждом районе города. Главный акцент в городском оформлении будет поставлен на едином стиле световых композиций. Он объединит общественные пространства города, которые будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами», — рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

Казахстанцы разделились во мнении. Одни говорят что суммы на новогоднее убранство вполне приемлемые. Другие уверены, могли бы потратить средства на что-то полезное.

Но все сошлись во мнении, что новогоднюю атмосферу создавать все же нужно. Украшать города и регионы страны к Новому году начнут после празднования Дня независимости.