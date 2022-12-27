О громких премьерах в Русском драматическом театре рассказал Игорь Вербицкий

Уходящий год опускает занавес.

Интервью с директором нашего русского драматического театра Игорем Вербицким состоялось чуть позже назначенного времени.

Он был занят утверждением песенного репертуара на традиционные «Рождественские встречи». А мне даже понравилась эта задержка. Меня словно остановили на скаку: «Как? Уже?!» А ведь действительно скоро Новый год, пора подводить кое-какие итоги. Но не будем касаться личного, сейчас поговорим об итогах театральных.

А они реально впечатляют. Подумать только: за неполные полгода со дня открытия театрального сезона театр подарил зрителям целых четыре премьеры! Два спектакля – для зрелой публики и две сказки – для детей. Могли бы так и не волноваться. В репертуарном загашнике у них такая уйма пьес для взрослых и детей – только успевай показывать. Но нет, театр считает долгом чести целенаправленно обновлять репертуар. У нас не так много заядлых театралов, чтобы ими не дорожить и не стараться разнообразить их театральное меню. Да и самим интересно держать себя в творческой форме, чтобы не закостенеть и не застояться во вчерашнем дне.

Две премьеры в контрастных тонах

Сначала поговорим о премьерах, которые приятно всколыхнули горожан, одуревших от знойного лета. Зрители их приняли с благодарностью и большим воодушевлением, чему была свидетелем сама. Первый спектакль, поставленный Игорем Вербицким, открывал новый 93-й театральный сезон, поэтому неслучайно для этого была выбрана пьеса итальянского комедиографа Карло Гольдони «Слуга двух господ». Неслучайность была обоснована тем, что театр решил поприветствовать земляков после летнего перерыва чем-то легким, ярким, захватывающим и веселым, дабы придать начавшемуся сезону светлый оптимистический настрой. Кстати говоря, пьеса хоть и легка для восприятия, но не так проста в практическом воплощении

.

Необычным был выбор актера на главную роль шустрого слуги Труффальдино. Когда-то его блистательно сыграл субтильный и «гуттаперчевый» Константин Райкин, и было опасение, что зритель невольно начнет ассоциативно сравнивать и сопоставлять. А с Райкиным, согласитесь, тягаться нелегко. Но неожиданно наш артист Алекс Сардак, весьма нехилый по комплекции, показал такие чудеса гибкости, пластичности и подвижности, что с первых минут всех покорил.

«Да и другие актеры в этой пьесе раскрылись с неожиданной стороны, – сказал Игорь Вербицкий, – актриса Ольга Иванова, например, играла сразу две роли – в мужском и женском образах – и во всех ипостасях была убедительна и органична. Вообще эта пьеса написана в классическом жанре итальянской комедии дель арте – комедии масок, комедии положений. Здесь не надо загружать зрителя каким-то психологизмом, а наоборот, относиться к сюжетным перипетиям как бы не всерьез, смотреть на происходящее сторонним веселым взглядом. Очень доволен, что наши актеры могут работать в этом жанре легко и профессионально».

Вторая премьера состоялась 25 ноября и представляла собой совершенно другой жанровый материал: и по психологической насыщенности, и по историческим реалиям. В основу была взята острая социальная драма Олега Богаева «Dawn Way, или Дорога вниз». В аннотации к спектаклю сказано, что в пьесе показана «борьба темного и светлого начала в человеке. Различные персонажи, мистическим образом попадающие на заброшенное шоссе, сталкиваются вполне с реальной проблемой морального выбора: помочь ближнему или бросить посреди дороги».

Вроде бы круто и философски закручено, не каждому дано переварить… Но, поверьте, в этой постановке, осуществленной художественным руководителем театра Анатолием Петриченко, нет никакого занудства и навязчивой назидательности. В ней много юмора и сатирического отношения к человеческим слабостям и порокам. Люди изъясняются бытовым языком, иногда с примесью современного сленга и расхожих вульгаризмов. Актеры в спектакле предельно естественны: видно, как им понятны, близки и центральная мысль, пронизывающая драму, и все происходящие в ней ситуации. На мой взгляд, все отыграли виртуозно. Причем некоторые из актеров исполняли по несколько ролей сразу. К примеру, Рахимжан Кенжаев был любовником, буддистом и режиссером; Алекс Сардак – депутатом, священником, экспедитором; Сергей Пушкарев играл сержанта, раввина и водителя, Жан Камалов был в ролях рядового солдата, жениха и слепого, а Шухрат Юлдашев примерил на себя образы муллы, телохранителя и врача. Сложность такой актерской «многоходовки» заключалась не только в том, чтобы быстро менять костюмы, но и в первую очередь, чтобы срочно перестроиться, внутренне и эмоционально, вписавшись в новый образ, разительно контрастный предыдущему.

Если заинтриговала – наверстайте упущенное удовольствие, благо спектакль наверняка прочно и надолго вошел в репертуарный фонд нашего театра. Поверьте, он того стоит…

Не могу не отметить еще два премьерных спектакля, поставленных главным «сказочником» театра Анатолием Петриченко: «Красная Шапочка» и «Морозко». Последний из них – самый свежий. Премьера состоялась 23 декабря, спектакль будут показывать целую неделю до 30 декабря. Так что спешите доставить радость вашим детям, тем более что билет включает показ детского утренника «Волшебное зеркало Деда Мороза», а это еще одно удовольствие в придачу!

Что день грядущий нам готовит?

Игорь Владимирович не очень-то любит говорить о планах на будущее, разве что о самых близких, уже четко вырисовывающихся в перспективе. Он не то чтобы боится сглазить, но иногда бывает такое стечение обстоятельств объективного порядка, что все планы и задумки рушатся на глазах. Взять хотя бы те же «Рождественские встречи», традиция которых насчитывает уже более четверти века. В прошлом году их тоже планировали, но вдруг нагрянули приснопамятные январские события – и встречи фатально сорвались. В этом году, дай бог, все будет в порядке, и Рождество отметим по достоинству, с прежним праздничным размахом и душевной теплотой. Эти встречи намечены на 7, 8 и 9 января.

В январе же в планах «Вечер памяти Владимира Высоцкого» под общей рубрикой «Место встречи изменить нельзя». Это тоже давняя и нерушимая традиция, священная и для театра, и для горожан. Каждый год эти встречи проходят под разными тематическими названиями, обозначенными цитатами из стихов барда и поэта. Например, в один год взяли строчку «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним», в другой – «Спасибо, что живой!», еще один – «Чтобы чаще Господь замечал» и так далее.

Я поинтересовалась у Игоря Владимировича, а не угасает ли со временем интерес к творчеству Высоцкого? Ведь народилось уже целое поколение, не знавшее его мятежных песен, пронизанных болью и трагизмом. А сейчас ведь редко кто готов к восприятию творчества, нарушающего душевный покой… «Нет, что вы, конечно, не ослабевает! На эти концерты с неослабевающей любовью приходят люди разного возраста: и молодежь, и, разумеется, наши ветераны. Как вообще может угаснуть интерес к нему, если его песни до сих пор актуальны до боли… Он гений, и творчество его будет жить вечно».

А потом Игорь Владимирович добавил в сердцах, что, мол, находятся еще на свете такие идиоты и нелюди, у которых поднялась рука на осквернение памятника Владимиру Высоцкому в Москве на Ваганьковском кладбище. «Как так?!» – воскликнула я, потрясенная новостью. А вот так. Уже достоверно известно, что группа «золотой молодежи» под верховодством дочери небезызвестного Дмитрия Маликова сначала варварски разрушила памятник, а потом раскопала могилу народного кумира. Делалось это, не поверите, только для того, что привлечь внимание к какому-то собственному проекту. Блогеры! Худшая их часть. Без мозгов, совести и нравственных ориентиров…

Что еще в планах театра?

«Сейчас уже идут переговоры с нашим другом режиссером Алексеем Шемесом: он хочет кое-что у нас поставить. По-прежнему готов к сотрудничеству Олег Белинский, но пока это под вопросом. Еще будет поставлен новый детский спектакль и что-нибудь для взрослых. Обязательно сделаем подарок на 8 Марта нашим женщинам и, может, сами куда-то съездим на гастроли. Время покажет».

Ну и, конечно, театр не собирается ни на йоту отступать от своего непоколебимого рабочего режима, который выработался в течение многих лет. Каждую пятницу, субботу и воскресение в 19:00 нам покажут спектакли из обширного репертуарного реестра. А в воскресенье в 11:00 дети увидят обязательную сказку или другое увлекательное представление для молодой подрастающей поросли. В этом можно не сомневаться.

Что радует душу

Игорь Вербицкий в конце прошлого месяца присутствовал на инаугурации вновь избранного Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Был приглашен как доверенное лицо в избирательной кампании и член республиканского предвыборного штаба. А недавно получил благодарственное письмо, подписанное самим Президентом Казахстана. Это чудесный подарок к Новому году. Греет ли душу эта общественная работа на гражданском поприще?

«Согласился на предложение поработать в штабе из личных убеждений. Мне, собственно, ничего не надо, чтобы подозревать меня в корыстных целях: ни карьерного роста, ни получения очередных регалий. Я уже получил официальное признание – звание заслуженного деятеля РК, да и директорского кресла мне вполне хватает… Действительно не видел альтернативы нынешнему Президенту – опытному политику, проявившему себя на дипломатическом поприще, который был послом в Китае и Сингапуре, был заместителем председателя в ООН… К тому же, у меня появилась уверенность, что будет сделан существенный позитивный сдвиг в развитии нашей культуры. Почитайте текст президентского Послания народу Казахстана, там ясно это сказано…»

А что по-настоящему греет сердце театрального руководителя, так это удовлетворение от успехов театра, которому он отдал так много лет и сил.

«Это не мы себя хвалим, мол, какие мы хорошие и талантливые… Мы слышим отзывы наших зрителей, видим их ответную доброжелательную реакцию, чувствуем эмоциональную отдачу. И вот что еще радует: нас стали признавать не только «свои» театралы, но и пресыщенная изобилием театров публика из крупных городов России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Казани и других, которых навскидку и не вспомню. Они пишут в нашем журнале отзывов такие теплые и благодарные слова, что это вселяет уверенность: работаем мы не зря!»

Елена Летягина