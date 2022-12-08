Областные поликлиники прошли капитальный ремонт и модернизацию

В 200 населенных пунктах страны нет медицинских учреждений. Около 400 медицинских учреждений расположены в арендованных, аварийных и неприспособленных к этому зданиях.

В Туркестанской области с каждым годом строят все больше больниц и поликлиник. Оказание медицинских услуг вышло на качественно новый уровень.

Это здание 50 лет назад было построено как общежитие для местных жителей, но затем его приспособили для работы местной поликлиники. Сейчас здесь обслуживается больше 80 тысяч жителей. Места и врачей катастрофически не хватает. Даже медицинские аппараты некуда ставить, говорят специалисты. По словам врачей, ситуация обостряется, когда наступает эпидсезон гриппа и ОРВИ, а во время бушующего коронавируса было совсем тяжело.

«Два врача сидят в одном кабинете. 9 кабинетов во время коронавируса мы отдали под нужды больных. Нам негде ставить аппараты. Например, рентген у нас вообще в другой стороне стоит, тут просто нет места«, — говорит Анар Тажибикеева, заведующая отделением поликлиники.

Для оказания качественной медицинской помощи населению при поликлинике построили новое здание. В трехэтажном здании достаточно места для того, чтобы разместить здесь всех врачей и расставить медицинские аппараты. В ближайшие дни новую поликлинику сдадут в эксплуатацию. Кроме того, в селе Коссеит, расположенном недалеко от Шардары, полностью отремонтировали амбулаторную поликлинику. Обновили систему отопления объекта, обслуживающего 5 тысяч жителей, подведен и водопровод.

«Здесь пациенты принимают лечение, медицинские назначения, уколы, капельницы. До этого приходилось обогреваться с помощью электрического обогревателя. Теперь у нас тепло», — говорит Гульжан Елемесовна, старший врач поликлиники.

«Нам здесь теперь очень комфортно, а главное тепло. Регистратура работает. У каждого врача свой кабинет», — говорит Базаргуль Искакова, жительница села.

В Шардаринском районе есть центральная больница и 10 сельских врачебных амбулаторий. В отдаленных населенных пунктах открыто 13 модульных медицинских центров. Тем не менее в районе ощущается нехватка врачей. Молодые специалисты не рвутся работать в небольших населенных пунктах.

«У нас дефицит таких узких специалистов как реаниматолог, акушер-гинеколог, педиатр, невропатолог, кардиолог. В этом году мы обучаем четырех специалистов в резидентуре за свой счет», — говорит Нургали Молдаханов, заместитель руководителя Шардаринской центральной районной больницы.

Для решения проблемы с нехваткой врачей, руководство больницы также предоставило запрос в высшие учебные заведения, где готовят медиков. Специалистам, которые переедут работать в село, будет оказана разовая помощь в размере 1,5-2 млн тенге. Их также обеспечат жильем.