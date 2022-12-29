Огни новогодней ёлки зажглись в парке Шымкента

Новогодняя ёлка в парке Женис засверкала всеми цветами радуги. В ходе мероприятия, организованного акиматом Енбекшинского района, представители старшего поколения высказали добрые пожелания, а дети порадовали стишками.

Стараниями Деда Мороза и Снегурочки ни один ребенок на празднике не остался без сладостей Детвора даже исполнила песню, посвященную мирной жизни и спокойствию страны. такие пожелания как никогда актуальны, говорит Гульжан Салыбекова. Она привела на праздник своих внуков и пожелала землякам благополучия и процветания .

Гульжан Салыбекова, жительница Енбекшинского района:

«Только что зажгли огни на ёлке. Очень красивая ёлка. Пусть наша жизь будет прекрасной. Пусть дети нас радуют своими успехами и пусть все будут счастливы».

На празднике присутствуют жители Карабастау, Жулдыз, Жалын, Елтай, Тогыс. Поэтапное обеспечение инфраструктурой жилых массивов позволило нам не замечать ,что мы проживаем на окраине города. Вот приехала на общественном транспорте, говорит жительница Тогус.

Аккагаз Дуйсебекова, жительница Енбекшинского района:

«В нашем жилом массиве Тогус провели капитальный ремонт школы, проложили асфальт, из года в год улучшается наша жизнь. Я желаю всем мирного неба, семейного благополучия, пусть все пожелания и мечты исполнятся».

Енбекшинский район с населением 300 тыс. человек подводит итоги года. Появляются новые индустриальные зоны, предприятия. Увеличение объема бюджета района позволило построить ряд социальных объектов и планировать новые, говорит глава района

Досбол Есилбек, аким Енбекшинского района:

«2022 год был плодотворным. На территории района были построены парки нового образца, скверы радуют глаз. В рамках проекта «Народный бюджет» было благоустроено 70 дворов, в жилом массиве Елтай был построен мост и отремонтированы дороги. Пользуясь случаем, от всей души поздравляю жителей с Новым годом. Желаю чтобы в 2023 году все что вы задумали осуществилось. Еще раз с Новым Годом!».

Специально заученные детьми стишки к Новому году порадовали собравшихся. Дед мороз со Снегурочкой раздали таланливым детям сладости