Осторожно, петарды! Как защитить себя от новогодних ожогов

Неизменным атрибутом новогодних праздников является пиротехника. Петарды, фейерверки, бенгальские огни — зрелище красивое, но небезопасное.

При нарушении техники безопасности можно запросто получить ожог, салюты могут разорваться в руках. Врачи рассказывают, в особо сложных случаях доходит до ампутации. Как провести новогодний вечер ярко, но безопасно?

Ведь не все соблюдают правила пользования пиротехникой, за это могут поплатиться здоровьем.

«Конечно, пиротехника украсит ваш долгожданный Новый год, но стоит задуматься о безопасности. Категорически запрещается зажигать, пользоваться из рук, нужно отходить на 20-30 метров, это является безопасной зоной. При покупке нужно обратить внимание на срок годности, есть ли у него сертификат безопасности и проверить наружные дефекты», — говорит Аскар Шарип, старший лейтенант гражданской защиты.

А бомбочки чаще всего покупают школьники. Любимое развлечение подростков — бросать бомбочки друг в друга и кидать их в карманы прохожих. А это может привести к печальным последствиям.

«Данное устройство называется петарды, но многие называют их бомбочками. Использовать бомбочки надо где нет людей и животных. Не надо держать в руках больше секунды, есть вероятность взрыва в вашей руке, пострадать могут пальцы», — говорит Аскар Шарип.

Несоблюдение техники безопасности делает опасным даже бенгальские огни. Температура их горения достигает тысячи градусов, отмечают специалисты. Им можно обжечься, повредить глаза или оставить видимый след на ковре или других тканях.

Специалисты говорят, проделать дыру на ковре или линолеуме малая из бед. Чаще всего от несоблюдения техники безопасности от пиротехники страдают кисти рук, лицо и глаза. Есть риск лишиться зрения и остаться шрамированным на всю жизнь.

«Пиротехника очень опасна в незнающих руках. Бывают очень тяжелые последствия, доходит даже до ампутации пальцев и кистей, это уже проводят хирурги операции. К нам обращаются с ожогами, тоже бывает тяжелыми», — говорит Максат Мейрбеков, врач-комбустиолог.

По данным МВД, в новогодние праздники прошлого года, в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек. Из-за салютов, бенгальских огней и бомбочек за последние 5 лет произошло 10 пожаров.