Пассажир оформлял кредиты на таксистов в Туркестане

Мошенники не дремлют. Их схемы становятся все изощреннее и креативнее. Так, мужчина под видом пассажира такси оформлял кредиты на водителей.

После того как к потерпевшему пришло извещение о неуплате долга, он немедленно обратился в полицию. Сумма задолженности составила 900 тысяч тенге.

В ходе оперативных работ, стражам порядка удалось найти мошенника. Им оказался молодой и безработный житель Туркестана.

Подозреваемый садился в машину и просил водителей позвонить с их телефона. Пользуясь доверием водителей, аферист с их номеров оформлял кредиты. Полицейские выяснили, что это далеко не первый случай. Подозреваемый причастен к 5 фактам мошенничества.

Сейчас ведется следствие. Дело завели по факту «Мошенничества»