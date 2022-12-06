Пациентов районной больницы Тюлькубасского района избавят от медкарт

С резким похолоданием количество людей, обращающихся за помощью к врачам, резко возросло, говорят врачи.

«Если у вас температура и самочувствие плохое , вы можете позвонить в поликлинику, участковый врач сам придет к вам домой»,- рассказали в Тюлькубасской центральной районной больнице.

«Наденьте маску, у вас нормальная температура». Вот так, встречает посетителей информационная система Тюлькубасской центральной районной больницы. Если у вас жар, вас незамедлительно примет дежурный врач.

Тельман Алиев, заместитель главного врача центральной больницы Тюлькубасского района:

«Тюлькубасская центральная районная больница обслуживает 94 тысячи жителей. Сейчас по программе «Цифровой Казахстан» документооборот перешел в электронный формат, оптимизированы и виды деятельности. График работы и дни приема участкового врача можно узнать, скачав мобильное приложение».

В поликлинике нет длиных очередей, записаться на прием к врачу можно через мобильное приложение. Если житель района попал в больницу в Астане, всю информацию про пациента столичные медики могут получить по базе.

Тельман Алиев, заместитель главного врача центральной больницы Тюлькубасского района:

«Результаты анализов можно получить, не приходя в поликлинику, из дома. У каждого жителя есть паспорт здоровья. В каком бы регионе страны он не находился, база одна, необходимые данные о его здоровье находятся там же. Так что не нужно носить с собой снимки, результаты УЗИ и томографии, как это было раньше».

В медицинских учреждениях отмечают, в настоящее время большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни среди населения. В целях профилактики онкологических заболеваний, болезней сердца, высокого кровяного давления, жителей призывают к профилактическим осмотрам по возрастным признакам. При болезнях сахарным диабетом, повышенном кровяном давлении и других заболеваниях, утвержденных Министерством, лекарства выдают бесплатно.