Послу Венгрии рассказали об инвестиционных возможностях Туркестанской области

Глава Туркестанской области встретился с послом Венгрии, обсудив вопросы развития экономики региона.

Гостям Туркестана была представлена информация о возможностях духовной столицы. Кроме того шла речь и об укреплении сотрудничества между двумя странами и привлечении инвесторов в регион.

Аким Туркестанской области принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Казахстане. В ходе встречи казахстанская сторона рассказала о работе, проводимой в регионе в экономической сфере. В этом году в область привлечено инвестиций на 60% больше, чем в прошлом году. Поэтому встал вопрос о создании новой экономической зоны. Глава региона Дархан Сатыбалды ознакомил посла с жизнью региона.

«Добро пожаловать в Туркестан! Как вы наверное знаете, Туркестанская область создана в 2018 году, административным центром которой был утвержден город Туркестан. Придание городу статуса областного центра дало значительный импульс привлечению инвестиций не только в город, но и в регион. Мы приветствуем венгерских инвесторов и готовы работать вместе над различными проектами. Здесь создается специальная экономическая зона «TURAN». Думаю что наряду с инвестированием целесообразно сотрудничество также в сфере культуры и образования. Благодаря таким встречам горизонт наших контактов будет расширяться и дальше», — приветствовал аким Туркестанской области Дархан Сатыбады.

В свою очередь венгерский посол Отто Иван Рона, заслушав доклад акима, отметил, что духовная столица динамично развивается. Учитывая, что в Туркестанской области приоритетное внимание уделяется сельскому хозяйству, представитель Венгрии дал несколько советов по развитию этой отрасли. А после окончания встречи, пообещал дипломат, о новой экономической зоне обязательно узнают и венгерские предприниматели.

«У вас хорошо производится сельхозпродукция. У нас хорошо налажено производство лекарств. Мы можем оказать помощь в ряде отраслей, включая информационные технологии, фармацевтику, рыбное хозяйство. В ближайшее время предоставим нашим бизнесменам подробную информацию о специальной экономической зоне. Мы также готовы работать вместе, к примеру, на территории специальной экономической зоны «Туран». В мероприятиях по созданию этой зоны мы тоже можем участвовать вместе», -сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Казахстане Отто Иван Рона

В ходе совещания стороны пришли к общему соглашению и обменялись памятными подарками. Стороны так же договорились и в дальнейшем укреплять связи между странами и вкладывать инвестиции в экономики стран.