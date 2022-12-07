20-летний парень пострадал в результате пожара в Шымкенте

Инцидент произошел 6 декабря 2022 года. В результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме по улице Желтоксан случился пожар. Загорелись пластиковые трубы площадью 10 кв.м

Возгорание произошло на первом этаже, где строили магазин. Огнеборцам при помощи двух единиц техники удалось потушить пожар. Причины возгорания до сих пор выясняются.

«Инцидент произошел в 9-этажном жилом доме по улице Желтоксан. Пожар локализован в 17: 02 и полностью потушен в 17: 18. Причина пожара выясняется. На месте происшествия были задействованы 11 сотрудников Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент и 2 единицы техники, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф», — сообщили в ДЧС Шымкента.