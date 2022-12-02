Проблему водоснабжения не могут решить в селах Туркестанской области

Об элементарном просят жители двух сел в Келесском районе — центральном водопроводе.

В селе Алпамыс батыра, где проживает более 6 тысяч человек, улицы превратились в болото. Из-за некачественной работы подрядчика, выкопанные котлованы остались открытыми.

Зура Султанбекова, жительница села Алпамыс-батыра:

«В открытый котлован падают и люди, и животные, и даже машины! Подрядчики не засыпали ямы. Везде грязь!»

Разгневанные местные жители потребовали, чтобы ответственные контролировали работу недобросовестного подрядчика. Из-за перекопанных улиц, у сельчан возникла проблема с электричеством.

Гаухар Жораева, жительница села Алпамыс-батыра:

«Эта компания выиграла все тендеры. И в том поселке, и в другом. Они никогда не доделывают свои дела до конца. У нас всего два населенных пункта, могли бы доделать свою работу. Без воды нам плохо!»

Выслушивать недовольных пришлось представителю подрядной организации. Однако встреча с населением состоялась на повышенных тонах и точного ответа сельчане не получили.

Марат Абитаев, представитель подрядной организации:

«Чтобы завершить работу, нам нужно копать. Надо будет, два раза перекопаем дороги, в худшем случае три раза»

Местные власти обещают принять меры к тем, кто затягивает работы в отношении подрядчика.

Бакытжан Шырынбеков, и.о. руководителя управления ЖКХ Келесского района:

«Прием в декабре мы не проводим. Потому что строительно-монтажные работы затягиваются. Мы подадим иск по недобросовестному подрядчику в декабре. Он будет оштрафован в суде».

11 лет назад чиновники потратили 87 миллионов тенге на водоснабжение того же села. Подрядчика тогда осудили, а трубы прогнили.