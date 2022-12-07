Ради Тиктока водители устроили беспредел на дорогах Шымкента

Сразу по 6 статьям административного кодекса привлекли трех водителей иномарок в Шымкенте.

В ходе мониторинга социальных сетей, полицейские выявили видео, где на одной из улиц водители трех автомашин Toyota camry-70 грубо нарушают ПДД и один из них производит выстрел из пистолета в воздух.

Этой записью заинтересовались оперативные подразделения и сотрудники местной полицейской службы. В результате установили всех правонарушителей. Они жители мегаполиса. В отношении водителей стражи порядка составили административный протокол по трем статьям КоАП РК: ст.203 «нарушение страхования», ст.602 «нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации» и ст.603 «нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов».

Три автомобиля Toyota camry-70 водворили на штрафстоянку. Собранный материал направлен в административный суд.

У одного из водителей, полицейские изъяли охолощенный пистолет ПМ. Установлено также, что мужчина ранее приобрел оружие в магазине, однако не зарегистрировал в полиции.

В отношении него полицейские дополнительно провели производство по нескольким административным правонарушениям, в том числе по ст. 436 КоАП РК, ст. 437 «нарушение тишины» и ст. 482 «незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».

Полиция Шымкента призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД и не нарушать общественный порядок.