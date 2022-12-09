Руководство РОП обвинили в побоях и издевательстве над подчиненными

Сотрудники районного отдела полиции Туркестанской области обвинили руководство в рукоприкладстве и издевательствах над подчиненными.

В соцсетях появились видео, на котором мужчина в спортивной одежде применяет физическую силу по отношению к сотрудникам полиции. По словам автора видео, заместитель начальника Казыгурсткого районного отдела полиции таким образом выбивает деньги. Стражи порядка также заявили, что замначальника ходит на работу в шортах и майке. В департаменте полиции Туркестанской области отреагировали на видеозапись, сообщив, что инцидент находится на контроле главного полицейского региона генерала Кабденова, ведётся служебная проверка. Кто разгуливал в районном отделе полиции без формы и наносил удары правоохранителям, в пресс-службе ведомства не уточнили.

«По поручению начальника Департамента полиции Туркестанской области в срочном порядке создана специальная комиссия, которая проводит служебную проверку в Казыгуртском РОП. В составе комиссии заместитель начальника ДП Туркестанской области, начальник Управления собственной безопасности и соответствующие специалисты. Будет проведена тщательная проверка и принято законное решение. Данный инцидент находится на контроле начальника департамента Мурата Кабденова»,- сообщила Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь департамента полиции Туркестанской области.6р