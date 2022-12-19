Сбежавшую от мужа женщину нашли полицейские и вернули домой

Пропавшая без вести жительница Туркестанской области была объявлена в розыск.

Инцидент произошел в духовной столице. В полицию за помощью обратился мужчина. Он рассказал, что его супруга вышла из дома в неизвестном направлении и исчезла. Поиски жены привели его в Сауранский район, здесь проживал брат пропавшей, но ее тут не оказалось.

Полицейские Сауранского района проверили все места, где предположительно могла быть пропавшая, опросили знакомых. В результате женщину нашли на одной из съемных квартир в Туркестане.

Как оказалось, между супругами произошла семейная ссора и обиженная женщина ушла из дома. Она уехала к брату в Сауранский район, но пробыла там недолго и сказав, что уезжает домой, пропала без вести. Женщина пряталась в арендованной квартире, пока ее не разыскали полицейские.

Пропавшую вернули домой, а муж найденной женщины поблагодарил полицейских за оперативные поиски. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.