Шымкентские спасатели вывели из пожара троих детей.

15-го декабря около 9:30 утра в подъезде 5-ти этажного жилого дома по улице Жангельдина огонь охватил электропроводку — с первого по последний этажи.

На место выехали пожарные расчеты. Огонь удалось полностью потушить в 9:50.

Пострадавших и погибших нет. В ходе тушения пожара троих детей эвакуировали в безопасное место. В тушении пожара были задействованы 4 единицы пожарной техники, 14 человек личного состава, сотрудники филиала Центра медицины катастроф.