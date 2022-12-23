Скачок напряжения вывел из строя бытовую технику в Туркестанской области

На некачественную подачу электроэнергии жалуются жители Ордабасинског о района.

Как говорят сельчане, перепады напряжения у них происходят часто, но последний скачок оказался критическим. В результате перепада напряжения у сельчан сгорела бытовая техника, нанеся ущерб на миллионы тенге.

«Мне обидно, столько бытовой техники сгорело. Я не могу себе позволить лечение, как инвалиду. А приходится покупать технику в кредит. Вот 1 млн тенге на ветер»,-сетует одна из жительниц села Кольтоган.

Скачки напряжения в домах жителей села Кольтоган Ордабасинского района не редкость, говорят местные жители. Но в этот раз последствия перепада оказались критическими. Бытовая техника вышла из строя практически в каждом втором доме.

«Вот, эта микроволновка у меня сгорела из-за скачка электроэнергии. Ремонту она уже не подлежит. Нам местный аким говорит, обращайтесь в район. В районе нам говорят – езжайте в Казэнерго, если там не получится, то пишите дальше» , —рассказывает Кристина проживающая в этом же посёлке и так же пострадавшая от скачка напряжения.

Жители Кольтогана уверяют, что о проблеме старых электросетей и трансформаторов, которые дают периодически сбой, знают в районном и местном акимате, и в управлении энергетики. Вот только проблему решать никто не спешит.

«Я родился в этом селе. Уже тогда стоял этот трансформатор. В селе 86 домов. Мощности старого трансформатора не хватает. Поставили новый. Но и он не тянет. Свет дома тусклый, словно свечка горит», – поддерживает соседей житель этого же села Кылышбек Менгельбеков

По словам представителей районного отдела энергетики, частые перебои со светом связаны с заменой устаревших линий электропередачи и трансформаторов на новые. Кроме того, на сети большую нагрузку оказывают и крестьянские хозяйства.

«Не может быть такого, что бы света не было по несколько дней. Если отключается, специалисты сразу приступают к работам и в течение нескольких часов, электричество подается. Бытовая техника перегорает? С момента подключения к новой линии, мы проверяем напряжение в сети. Но такого факта у нас не зафиксировано», —говорит руководитель районного отдела энергетики Багдат Курманбекулы.

Багдат Курманбекулы также добавил, что качественную электроэнергию жители села смогут получить уже в новом году, как только всех абонентов подключат к новой сети. Ну а жильцы собираются взыскать ущерб у поставщика услуг через суд.