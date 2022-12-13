Служебная собака «Минти» пресекла ввоз марихуаны на границе

На посту казахстанско-узбекистанской границы очередной ввоз наркотических веществ пресекла служебная собака «Минти».

Как установили полицейские, служебная собака по кличке «Минти» подала знак, когда учуяла запрещенные вещества у гражданина Узбекистана. При обыске стражи порядка изъяли у подозреваемого в кармане куртки содержимое, похожее на наркотики.

Судмедэкспертиза показала, что в аккуратно упакованном свертке мужчина переносил марихуану.

Данный факт зарегистрировали по статье 296 УК РК » Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.