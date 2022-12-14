Смаилов попросил уйти в отставку неуверенных в себе министров

Неуверенных в своих силах министров глава правительства попросил прямо сейчас подать в отставку.

В столице на заседании правительства говорили о мерах по реализации программы Главы государства. Алихан Смаилов отметил, есть ряд конкретных задач, исполнение которых не требует отлагательств.

«Глава государства ждёт от нас четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с этим составом Правительства? Я, как Премьер-Министр, хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные Президентом задачи были решены. От каждого члена Правительства ждут эффективной работы. Чтобы результат почувствовал каждый казахстанец«, — сказал Алихан Смаилов.

А неуверенных в своих силах министров Алихан Смаилов попросил не тратить времени и покинуть свои посты.

«Коллеги, спрос будет очень жестким. Кто справится — тот будет работать. Кто не уверен в своих силах – может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность. Только с такой командой мы сможем достичь поставленной цели», — сказал Алихан Смаилов.

Впрочем пока никто не подавал в отставку. Кабмин продолжает работать в том же составе.