Современные Дома культуры откроются в Келесском районе

В Келесском районе Туркестанской области ведётся строительство сразу двух домов культуры. Проект сметной стоимостью 300 миллионов тенге начал реализовываться 1 сентября этого года.

Таким образом в августе следующего года в этом районе будет 17 домов культуры.

В Келесском районе в ближайший год появится еще один дом культуры. Для жителей двух округов Кошкар-ата и Жамбыл. Строительные работы, начатые в первый день осени, планируют завершить в 11-месячный срок. То есть в августе-сентябре 2023 года учреждение культуры будет введено в эксплуатацию.

Бахтияр Калдыбеков, представитель ТОО «Тунас»:

«60 % средств, выделенных на строительство в этом году, мы уже освоили. Немного выбились из графика, из-за погоды. Но его наверстаем. Сейчас здесь работает 15 человек. Они проводят свет и заливают фундамент. Дальше будут вести работы согласно проекту».

Общая сметная стоимость проекта 350 млн тенге. Строительными работами дома культуры занимаются компании «Век-Строй» и «Тунас». Представители подрядных организаций отмечают, что дом культуры будет отвечать современным требованиям. Пока на объекте заложен фундамент и поднимаются стены.

Санжар Амангельдиев, главный специалист отдела строительства, архитектуры и городской застройки Келесского района:

«Общая проектная стоимость объекта -350 миллионов тенге. Строительные работы начались в октябре этого года. Срок строительства определён -11 месяцев. По данным районного отдела внутренней политики и культуры, аулам Кошкар-Ата и Жамбыл, согласно нормативам площади и количества проживающего населения необходимы собственные дома культуры. Поэтому в ауле Кошкар-ата, одноимённого округа, ведётся строительство дома культуры на 150 мест».

Всего же в Келесском районе сегодня насчитывается 16 домов культуры и 27 библиотек. В сельском округе Кошкар-ата наряду с объектами культуры разрабатывается проектно-сметная документация на строительство фельдшерско-акушерского пункта.