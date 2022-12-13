Студент решил убить отца из-за миллионных долгов в Туркестанской области

Шокирующее преступление произошло в Туркестанской области. 19-летний парень пытался убить родного отца из-за своих долгов.

Инцидент произошел в Толебийском районе. Мотивом преступления стал кредит в 1 миллион тенге. Безработный молодой человек набрал кредиты в банке для покупки различных товаров, а отдать их не смог. Для того чтобы закрыть долги, студент решил продать отару овец, которая принадлежала его отцу. А чтобы тот не был против, подсудимый решился на зверское преступление. По данным суда, 19-летний парень сговорился со своими друзьями. По делу проходили четверо обвиняемых, один из которых несовершеннолетний.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда г.Туркестана:

«Отец подсудимого 1979 г.р. Кемелов, был очень строгим и поэтому сын не смог попросить у него денег и боялся рассказать о своих кредитах. После чего у подсудимого возник преступный умысел завладеть семейным скотом, умышленно убив отца с целью избавления от кредита и получения прибыли. Для осуществления преступного умысла, Есен предварительно сговоривился со знакомыми Бакытжановым, Удербаевым и Тасыбаевым, после чего по прямому поручению сына, прибыли в дом потерпевшего для умышленного убийства. Под предлогом болезни одной овцы, которая находится в предсмертном состоянии, потерпевшего Кемелова позвали в сарай со скотом. После открытия двери сарая подсудимые нанесли беспорядочные ножевые ранения по телу потерпевшего. Потерпевший, почувствовав что его жизнь находится в опасности, отступился и начал защищаться рукояткой лопаты. В результате чего потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью».

Безработный молодой человек пообещал своим друзьям, что после содеянного он продаст скот и разделит средства между подельниками. На суде обвиняемые частично признали свою вину и просили не назначать им наказание связанное с лишением свободы.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда г.Туркестана:

«При назначении наказания судом к смягчающим обстоятельствам уголовной ответственности и наказания отнесено – частичное признание вины. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений. Подсудимым Есену, Бакытжанову и Удербаеву назначено наказание в виде 11 лет и 3 месяцев лишения свободы, в виду несовершеннолетия подсудимого Тасыбая ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 7 месяцев, с назначением отбывания наказания в учреждениях повышенной безопасности уголовно-исполнительной системы».

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертизы, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами. Приговор несовершеннолетнего участника преступления еще не вступил в законную силу, остальные осужденные уже не смогут изменить решение суда.