Там, в январе…

По уже сложившейся традиции заглянем-ка в грядущий месяц. Первое, что бросается в глаза: январь начинается с воскресенья, а значит, и весь 2023-й начинается со дня отдыха!

В нашем календаре, как всегда, как шутливые, так и очень серьезные даты, поводы. Отнеситесь к ним снисходительно, с долей юмора и иронии. Эти праздники придуманы людьми, которые пытаются взглянуть на жизнь с нестандартной точки зрения. Они часто основаны на вещах и явлениях, которые большинство людей считает обыденными. Важно не это. Главное для нас – дожить до января и постараться просто быть в нем. Итак…

1 января – Новый год, Всемирный день мира, День общественного достояния, День коктейля «Кровавая Мэри», День дарения яблок, День выпускания хлопушек на свободу, День единой европейской валюты, Всемирный день семьи, День авторского права, Международный день похмелья. День взятия обязательств (Я сделаю. Я буду. Я обещаю. Я клянусь. Отмечается с 1960 года). День последней буквы (праздник для людей, чьи имя или фамилия начинаются с последней буквы. Большинство процессов в системах организаций используют алфавитную сортировку в качестве стандарта. Это означает, что люди, чьи имя или фамилия начинаются с последней буквы всегда попадают в последнюю очередь. Это мероприятие, чтобы их поддержать).

80 лет со дня рождения Мурата Мухтаровича Ауэзова, казахстанского общественного деятеля, культуролога, заслуженного деятеля Казахстана.

74 года со дня рождения нашего земляка Абдирахмана Омбаева, доктора сельхознаук, профессора, гендиректора ТОО «Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства», лауреата Госпремии РК.

64 года со дня рождения нашего земляка Валихана Анарбайулы Кайназарова, экс-депутата Мажилиса Парламента РК VI созыва.

61 год со дня рождения нашего земляка Бауыржана Абишевича Байтанаева, археолога, доктора исторических наук, академика НАН РК, гендиректора института археологии им. А. Х. Маргулана.

54 года со дня рождения еще одного нашего земляка Аблая Исабековича Мырзахметова, казахстанского госдеятеля, экс-министра транспорта и коммуникаций РК, председателя Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен».

2 января – День научной фантастики, Новый мяу-год у кошек, День профитролей, День шведского стола, День личного тренера, День мягких подушек, День швейцарского сыра, День мотивации и вдохновения, Всемирный день интроверта, День взвешивания. День новых идей (поделитесь своей идеей с окружающими и посмотрите, насколько успешной она может быть в их глазах).

60 лет со дня рождения актера и продюсера Сергея Жигунова.

3 января – День рождения соломинки для коктейлей, День женщин в рок-н-ролле, День вишни в шоколаде, День позора (оценка поведения на НГ), День бенгальских искр и гирляндных огней, Фестиваль сна (неофициальное мероприятие для нормализации режима сна после бурной встречи Нового года).

4 января – День Ньютона, День страстей по лимонной карамельке, День музыкального поп чарта, День спагетти, Всемирный день гипноза, Всемирный день азбуки Брайля, День поп-музыки, День мелочей (всякие мелочи и пустяки иногда очень важны).

5 января – фестиваль льда и снега в Китае, День маленьких историй, День взбитых сливок, День клубники в Японии, День кетодиеты, Международный день бойскаутов, День сценариста, Международный разгрузочный день.

6 января – Рождественский сочельник, Святки (1-й день. Святки – что это за праздник? Двенадцать дней после празднования Рождества вплоть до начала Крещения называются святыми днями, поскольку они освящены особыми традициями, связанными с прославлением Христа. В этот период люди ходят в гости к родственникам, пожилым и больным людям, дарят подарки с наилучшими пожеланиями, угощаются и угощают за праздничным столом).

День «Позовите поэта на обед», День песочного печенья, День бобов, Всемирный день детей-сирот войны, День технологий, День обнимашек.

7 января – Рождество Христово, Святки (2-й день), Международный день программистов, День победы над Наполеоном Бонапартом, Международный день глупой походки, День распутывания лыжных следов, День выпускания газов, День «Я больше не собираюсь это терпеть», День прялки, День бросания кекса.

8 января – Святки (3-й день), Бабьи каши, День компьютерного набора, День ванны с пеной, День войны с бедностью, День английской ириски, День узора в виде разноцветных ромбиков, День вращения Земли, День наблюдения за мужчинами, День защиты кожи зимой, День распространения радости, День заразительного смеха (отмечают с 1981 года), День сторожа, День рассказов о своем рабочем дне.

9 января – Святки (4-й день), День игры в прятки с зимой, День статического электричества. День игры в Бога (мы знаем, что Бог добрый. Мероприятия дня предполагают каждому участнику сделать что-то одновременно хорошее, особенное и бескорыстное). День путешествия на воздушном шаре, Международный день хореографов, День словесных ботаников, День без глютена, День уборки своего стола.

10 января – Святки (5-й день), День домочадцев, или Рождественский мясоед. День красоты и поэзии на работе, День горького шоколада, День сокращения энергетических затрат. День благодарности комнатным растениям (был учрежден сетью Gardener’s Network, что дало официальную возможность напомнить людям о преимуществах комнатных растений, например, исследование 2009 года показало, что запах лаванды может эффективно снизить частоту пульса в стрессовых ситуациях). День спасения орлов, День вуду, День своеобразных людей, День принципа большинства.

11 января – День заповедников и национальных парков, Международный день «спасибо», Святки (6-й день), День молока, День «Девочки обнимают мальчиков», День осведомленности о торговле людьми, День прыгания по лужам и обрызгивания друзей, День «Выучите свое имя на азбуке Морзе», Всемирный день зарисовок. День тайного приятеля, или День дружеских секретов. Международный день равенства на работе, День опасности сигарет для вашего здоровья.

12 января – Святки (7-й день), День горячего чая, День посадки внутреннего дерева, День марципана, День поцелуя рыжих, праздник изумительных диких мужчин, День фармацевта, День курицы в соусе карри, День «Придерживайтесь своего новогоднего решения», День «Работай усерднее», Всемирный день дочери.

111 лет со дня рождения Динмухамеда Кунаева, государственного деятеля КазССР.

13 января – Щедрый вечер (Меланка, Васильев вечер), Святки (8-й день), День «Сделай свою мечту реальностью», День случайных попутчиков, День резинового утенка, День общественного радиовещания, День наклейки.

14 января – Старый Новый год, Святки (9-й день), Обрезание Господне, День одевания домашних питомцев, День белоснежных птиц, День народного целителя, День карты визуализации, Международный фестиваль бумажных змеев, День «Позовите миссионера на обед». День «Приберитесь в своем доме, или День организации домашнего уюта. Праздник осла, День кесарева сечения, Очисти свой рабочий день (неофициальный праздник приведения своего рабочего места в порядок).

60 лет назад родилась актриса Анна Самохина.

15 января – День рождения «Википедии», Всемирный день религии, Святки (10-й день), Сильвестров день, День поиска пропавшего эха, День клубничного мороженого, День бублика, День свежевыжатого сока, День чайного гриба, Всемирный день снега, День шляпы, или День головного убора.

100 лет со дня рождения актера Евгения Весника, народного артиста СССР.

16 января – Всемирный день The Beatles, День Ледовара, Святки (11-й день), День свободы вероисповедания, День ничего, Международный день горячей и острой пищи, День великих сумочных раскопок, День Мартина Лютера Кинга.

17 января – День детских изобретений, Святки (12-й день), День творчества и вдохновения, Судный день, День задабривания телефонного божества, День объятий коротышек, День канатной дороги, День прощения себя за невыполнение своих новогодних обещаний.

160 лет со дня рождения Константина Станиславского (настоящая фамилия – Алексеев), актера, педагога, режиссера, народного артиста СССР.

18 января – Святки (13-й день), Крещенский сочельник, День музейного селфи, День праздничного ожидания, День зажигания маяка, День кофейного гурмана, День толкового словаря, День пекинской утки, День Винни Пуха.

19 января – Крещение Господне, День апельсиновых сказок, День попкорна, День консервной банки, День благодарности оружию, День патологоанатома, День идеального веса для женщин.

20 января – Зимний свадебник (Иванов день), Международный день фетиша, Зимний день согревания мира, Удивительный день совпадений, День пингвина, День любителей сыра, День диджея.

21 января – Международный день объятий, День аспиранта, День признательности белкам, День тихих шагов и незаметных взглядов, День алкогольной независимости.

40 лет – актрисе Светлане Ходченковой.

22 января – День рождения воздушной кукурузы, День проветривания блокнотных записей, День светлого пирожного, Температурный праздник, День святости человеческой Жизни, Восточный Новый год черного кролика (вода).

23 января – День ручного письма (День почерка), День зеленого света, Праздник слухов, День «Баунти», День пирога, День комьюнити-менеджера, День измерения своей стопы.

24 января – Международный день эскимо, День рождения баночного пива, День осведомленности о синдроме Мебиуса, Всемирный день смеха от живота, День примерки морозного кружева, День арахисового масла, День комплиментов.

70 лет – Юрию Башмету, музыканту, альтисту, народному артисту СССР.

25 января – Татьянин день (День студента), День рождения МГУ, День селфи в библиотеке, День счастливых снеговиков, День противоположности, День исключительно для себя.

День Роберта Бернса в Шотландии и Великобритании (шотландский поэт, фольклорист, автор многочисленных стихотворений и поэм Бернс родился в этот день в 1759 году).

День рождения поэта, барда, актера Владимира Высоцкого.

26 января – Международный день таможенника, День зеленого сока. День случайных направлений, День карамельных конфет с арахисом, День Австралии, День супругов, Всемирный день экологического образования, День несочетаемых цветов в одежде.

70 лет назад родилась Лариса Луппиан, актриса, народная артистка России, мама актрисы Лизы Боярской. Фильмы: «Ты не сирота», «Поздняя встреча», «Гончие» и др.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста, День танца со своей тенью, День шоколадного торта, День снятия блокады Ленинграда, День дошкольного фитнеса, День веселья на работе.

28 января – Международный день защиты персональных данных (конфиденциальности), День рождения дизельного двигателя, Всемирный день безработных, Павлов день (День колдунов), День пробуждения внутреннего ребенка, Международный день конструктора «Лего», День обмена семенами (проводят в последнюю субботу января. Садоводы собираются вместе и обмениваются семенами своих лучших растений).

29 января – Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день БЕЗ интернета, Всемирный день помощи больным проказой, День изобретения автомобиля или Всемирный день автомобиля, День вольнодумцев, День неспешного заплетания кос, День необязательств, День скряги, День кукурузных чипсов, День головоломок, День первооткрывателя.

30 января – День Деда Мороза и Снегурки, День воздушно-пузырчатой упаковки, Всемирный день принцессы Анастасии, школьный день ненасилия и мира, День круассана. День красных стрелочек, показывающих на юг.

100 лет назад родился Леонид Гайдай, кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР. Фильмы: «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» и другие.

31 января – Международный день ювелира, День рождения русской водки, День рисования солнца на снегу, День вдохновения сердца искусством, День горячего шоколада. День наоборот, или День с ног на голову (когда некоторые общественные правила переворачиваются с ног на голову, а ранее запретное становится общепринятой нормой). День «Обними экономиста» (день признания важности их работы), День вдохновения искусством.

Собирала календарь января Фарида ШАРАФУТДИНОВА