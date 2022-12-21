Торговый центр «IZUMY» дарит подарки особенным детям

Торговый центр «IZUMY» вновь радует детей. В этот раз с подарками представители торговой сети приехали в отделение медико-социальной реабилитации детей с расстройствами психологического и аутистического спектра.

Особенным детям подарили добрый праздник с елкой и сладкими подарками. У детей, которые здесь занимаются сегодня утренник, с елкой, украшенной игрушками, дедом морозом и сладкими подарками. Их предоставил торговый центр IZUMY.

«Компания IZUMY на протяжении многих лет занимается благотворительными акциями, сегодня тоже решили не оставаться в стороне, приехали поздравить детишек. Привезли подарки. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. В следующем году тоже будем продолжать традицию и поздравлять детей», — говорит Дильназ Усманова, руководитель магазина IZUMY.

В отделении медико-социальной реабилитации занимаются 25 детей с задержкой психоречевого развития, расстройством аутистического спектра и диагнозом аутизм. В течение трех месяцев с ними работают психологи, дефектологи и специалисты лечебной-физической культуры. Таким детям важно научиться общаться со сверстниками, быть интегрированными в общество и ощущать поддержку взрослых.

«Мы сегодня сделали такой праздник нашим малышам, чтобы немножко дать им чувство счастья, чтобы они знали что у них есть люди, которые о них заботятся. Я хочу сказать благодарность торговому дому IZUMY, который предоставил нам такую возможность, подарить нашим детям подарки, это получается не первый год когда они нам помогают», — говорит Оксана Мярковская, главный врач отделения медико-социальной реабилитации детей с расстройствами психологического и аутистического спектра.

Руководство торговой сети IZUMY старается регулярно радовать особенных детей. А помочь в этом может каждый. Приобретая в IZUMY любую вещь, вы сами становитесь участником благотворительных акций. IZUMY приглашает жителей и гостей Шымкента за покупками.